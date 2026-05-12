Шоу в стиле видеоигры и обращение к маме: чем поразила Греция на "Евровидении-2026"

Во вторник, 12 мая, в Вене официально стартовал первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026". Одним из главных фаворитов конкурса стал представитель Греции Akylas, который выступил с песней "Ferto" под четвертым номером.
РБК-Украина рассказывает, каким было выступление участника.
Певец и автор песен родился 11 февраля 1999 года в городе Серрес. Он учился в музыкальной школе и совершенствовал сценическое мастерство на театральных занятиях в Салониках.
Впоследствии переехал в Афины, где начал строить музыкальную карьеру. Первую популярность получил благодаря каверам в TikTok, а затем закрепил успех хитом "Atelié" в 2024 году.
В 2026-м Akylas победил в национальном отборе "Sing for Greece 2026", получив поддержку жюри и зрителей.
Именно тогда его композиция "Ferto" стала одной из самых обсуждаемых заявок сезона.
Песня "Ferto", название которой переводится как "Принеси это", сочетает современный поп с греческими этническими мотивами. Артист поет о больших амбициях, стремлении к успеху, роскошной жизни и желании обеспечить свою семью.
Номер Akylas стал одним из самых ярких в первом полуфинале. Постановку для Греции создал режиссер Фокас Эвангелинос.
В ней артист отправляется в вдохновленное видеоиграми путешествие, которое превращается в искреннее и эмоциональное посвящение его матери.
Сначала он "проходит уровни", затем играет на фальшивом контрабасе, едет на скутере к подиуму, а затем гуляет по комнатам, которые расположены друг напротив друга.
Завершил номер Akylas эмоциональным обращением к маме и динамичным финалом.
"Смотри, мама.
То, чего нам не хватало раньше
Я чувствую, что смогу
Обеспечить нас, мы больше не будем нуждаться
Посмотри на меня, мама
Я покупаю, чтобы заполнить пустоту
И тебе я тоже много чего куплю
Дома, машины и коттеджи.
Конечно, если выиграю.
В общем, вы поняли, так что", - пропел он.
Отдельного внимания заслуживает образ представителя Греции. Для атмосферного выступления он выбрал смелый наряд, который напоминает тигра.
Отметим, что Akylas - один из участников "Евровидения", которому букмекеры прогнозируют второе место в первом полуфинале конкурса с шансами в 97%.
Смотрите в видео полное выступление представителя Греции Akylas.
Еще больше интересного:
Что говорит ИИ о победителе "Евровидения"
Странные выступления на "Евровидении", которые трудно забыть
При написании материала были использованы такие источники: трансляция "Евровидения", Wikipedia, сайт "Евровидения".