Шокировали Швецию, противостояли Аргентине и Испании: как легионеры из УПЛ играли за сборные в октябре

В октябре сразу десять легионеров из шести клубов украинской Премьер-лиги получили вызовы в национальные или молодежные сборные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Наибольшее представительство во время октябрьской международной паузы имел донецкий "Шахтер" - сразу трое игроков.
Защитник Алаа Грам оба матча сборной Туниса в отборе на ЧМ-2026 провел на скамейке запасных. Национальная сборная "горняка" уже попала в финальную стадию мундиаля, поэтому играла без турнирной задачи.
Другие двое - Иракли Азаров и Диего Арройо - получили игровую практику. Азаров принял участие в одном матче сборной Грузии (против Испании - 0:2), а в другом (с Турцией - 1:4) остался в запасе. Арройо сыграл полный матч в товарищеской встрече Боливии против Иордании (1:0).
Двое легионеров сыграли за команду Молдовы.
Защитник "Карпат" Владислав Бабогло провел полные 90 минут в двух матчах - против Румынии (1:2) и Эстонии (1:1).
Голкипер "Вереса" Андрей Кожухарь принял участие в игре с эстонцами, сделал четыре сейва и пропустил один мяч - благодаря чему его команда добыла ничью 1:1.
Еще двое игроков УПЛ помогали сборной Косово, которая провела успешные матчи в отборе к ЧМ-2026, набрав 4 очка - против Словении (0:0) и Швеции (1:0).
Полузащитник "Колоса" Илир Красничи отыграл оба матча полностью, тогда как Мухаррем Яшари из ЛНЗ провел на поле 25 минут во встрече со шведами.
Полузащитник "Кривбасса" Бар Лин сыграл 11 минут за молодежную сборную Израиля в матче отбора на Евро-2027 против Словении U-21 (1:1).
Его одноклубник, хавбек Глейкер Мендоза вышел на поле в товарищеском матче Венесуэлы против действующего чемпиона мира - Аргентины (0:1).
Легионеры из УПЛ в октябрьских матчах сборных:
"Верес"
"Карпаты"
"Колос"
ЛНЗ
"Кривбасс"
"Шахтер"
