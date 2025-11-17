Что такое вертикальные сериалы и почему они популярны: известный актер раскрыл все детали

Что такое вертикальные сериалы

По словам актеры, такой формат дополняет традиционные варианты кино. Суть вертикальных сериалов объясняется названием - изображение "подогнано" под смартфон, оно не "классически-горизонтальное".

"Вертикальный формат создан для людей, которые едут, скажем, в метро или автобусе, у них немного свободного времени и они удобно смотрят контент - короткие эпизоды длятся по 2 минуты. Посмотрел, свайпнул вверх и просмотрел еще один. Если ты остановился, нажал паузу, потом можешь смотреть дальше с того же места", - пояснил Деньга.

"Есть любовные романы, и вертикальные сериалы такие же легкие, чтобы развлечь себя в дороге. Хотя сейчас пробуют разные жанры: делают романтические комедии, триллеры и даже ужасы. Это совершенно новый формат. Они только начались 2 года назад. Быстро развиваются", - добавил он.

Актер отметил, что такой формат подходит не для серьезных фильмов. А каким будет будущее вертикальных сериалов - покажет время.

"Может, через 10 лет исчезнут, а, может, наоборот будут очень популярными. Но мне кажется, погружаться в глубину фильма, когда ты едешь в транспорте, не совсем правильно. Глубокое кино - для дома, кинотеатров, когда ты можешь полностью погрузиться. А вот так вот в телефоне должно быть легким", - считает Сергей.

А еще актер высказался о гонорарах за съемки в вертикальных сериалах. Уже ходят слухи, что актеры могут заработать на таком формате больше, чем на обычном кино.

"У нас там почти такие же гонорары. Это украинская компания AMO Pictures снимает. Они в Киеве, снимают такое же кино, только в вертикальном формате. Абсолютно такие же условия, как и везде", - пояснил Деньга.