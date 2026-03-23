Шахматная корона становится ближе: невероятный поворот в карьере Анны Музычук

Турнир претенденток: где и когда состоится

Турнир состоится на Кипре в период с 28 марта по 16 апреля. Это престижное мероприятие соберет восемь сильнейших шахматисток планеты, которые в течение трех недель будут бороться за право бросить вызов действующей чемпионке мира - китаянке Цзюй Вэньцзюнь.

Победительница турнира на Кипре определится по итогам двухкруговой системы и получит прямую путевку в матч за шахматную корону.

К слову, Вэньцзюнь считается одной из сильнейших чемпионок в истории, поскольку уже пять раз успешно защищала свой титул в классических шахматах.

Неожиданная ротация перед стартом

Индийская шахматистка Гампи Конеру официально отозвала свою заявку на участие в Турнире претенденток.



Свое решение она объяснила войной в Иране и недавними ударами "шахедов" по британской авиабазе Акротири на Кипре.

"Ни одно событие, каким бы важным оно ни было, не может быть приоритетнее личной безопасности и благополучия. Несмотря на предоставленные заверения, я не чувствую себя в полной безопасности при нынешних обстоятельствах. Это болезненное, но необходимое решение, и я остаюсь верной ему", - написала Конеру в соцсети Х.

Согласно регламенту турнира, вакантное место предлагается следующей шахматистке с самым высоким рейтингом по результатам серии женских турниров 2024-2025 годов, которая еще не имела квалификации. Этой участницей стала украинка Анна Музычук.

Для Анны это очередная возможность вернуть высший титул в Украину.

Гроссмейстер уже неоднократно демонстрировала высокие результаты на мировом уровне и является одной из самых опытных участниц будущего турнира.

Кто такая Анна Музычук

Анна - выдающаяся украинская шахматистка, международный гроссмейстер (2012) и трехкратная чемпионка мира. Родилась в 1990 году во Львове в семье шахматных тренеров.

Она является универсальным игроком, которая получала мировое золото в блице (2014, 2016) и рапиде (2016), а также титул вице-чемпионки мира по классическим шахматам (2017).

В составе сборной Украины Анна собрала полный комплект наград, главной из которых стало золото Шахматной олимпиады 2022 года.

Также в ее активе серебряные и бронзовые медали олимпиад и командных чемпионатов Европы.

После десяти лет выступлений за Словению (2004-2014), она вернулась под украинский флаг, дважды становилась чемпионкой Украины и выигрывала престижные турниры серии Гран-при ФИДЕ.

На сегодня Музычук остается лидером национального рейтинга и входит в топ-10 шахматисток мира.

За весомый вклад в спорт она награждена орденом княгини Ольги III степени.

Анна известна не только спортивными рекордами, но и принципиальной позицией по защите прав женщин, что делает ее одной из самых влиятельных фигур в современном шахматном мире.