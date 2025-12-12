"Сердце сжимается": смерть Степана Гиги всколыхнула его близких и коллег (фото)

Хор "Гомін"

"Сегодня нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады - Степан Гига. Для хора "Гомін" эта потеря ощущается по-особенному. Его легендарный хит "Цей сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях", - сообщили в коллективе.

"Спасибо Вам, Маэстро, за музыку, которая объединяет поколения и жанры. Спасибо, что дали нам возможность прикоснуться к Вашему творчеству и через него найти путь к сердцам многих украинцев. Ваши песни будут жить, пока мы поем. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", - добавили в хоре.

Сообщение хора "Гомін" о смерти Гиги (скриншот)

Оксана Билозир

Певица разместила фото артиста и оставила несколько слов.

"Покойся с Богом", - написала она.

Билозир о смерти Гиги (скриншот)

Павел Зибров

"Степан... Светлая память, друг... Сердце сжимается от боли и до сих пор не верится, что я пишу эти слова. Невероятный артист, светлый человек...Твой голос и твои песни - это часть нашей жизни, часть кода Украины, они навсегда с нами, в наших сердцах! Искренние соболезнования родным. Покойся с миром", - написал певец.

Зибров о Гиге (скриншот)

Ирина Федишин

Есть люди, написала певица, чье творчество не зависит от времени, моды или популярности. Оно "рождается тихо - иногда тогда, когда мир еще не готов его услышать. Но с годами именно эти песни становятся "чистым и глубоким источником".

"Степан был именно из таких людей. Во времена, когда это было совсем непопулярно, когда путь был непростым и не обещал быстрого признания, он не предал себя и не отвернулся от своего призвания. Он шел дальше - и его песни жили", - отметила Ирина.

По словам певицы, Гига прошел нелегкий путь, а осознание ценности его труда пришло уже в конце.

"Это тихая и печальная правда многих художников - когда их слово и песня находят новую глубину тогда, когда уже нет возможности сказать "спасибо" лично. Сегодня, его имя навсегда вписано в нашу историю. Потому что настоящее творчество не исчезает - оно переходит в вечность... Свет, который Вы оставили, с нами. И он не погаснет", - добавила она.

Степан Гига умер (скриншот)

Виктор Павлик

Певец процитировал строки из песни "Яворина", которую исполнял Гига.

"Покойся с Богом, брат", - написал он.

Павлик о смерти Степана Гиги (скриншот)

Артем Пивоваров

Певец признался, что не хочет верить в то, что Гига умер. Совсем недавно он записал с ним песню в рамках проекта The Вуса.

"Это был человек настоящей миссионерства, который искренне верил, что должен служить людям. Степан Петрович был не просто артистом, он был человеком света, его присутствие, его голос, его отношение к людям - всегда несли тепло и силу. Такие люди оставляют след, который не сотрется", - написал Артем.

Пивоваров высказался о Гиге (скриншот)

Екатерина Репяхова

Жена Павлика призналась, что у нее просто нет слов.

Репяхова о Гиге (скриншот)

Также о смерти певца высказались Слава Демин, Рамина Эсхаказай, Екатерина Бужинская, Юлия Корецкая и Миша Крупин.

Звезды о смерти Степана Гиги (скриншот)