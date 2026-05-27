Новая альтернатива героям "Marvel": Николас Кейдж дебютировал в сериале "Паук-Нуар"

Что известно о новом "пауке"

После нескольких месяцев ожидания на стримингах официально вышел в прокат сериал "Паук-Нуар", главную роль в котором получил Николас Кейдж.

Еще весной создатели показали первый трейлер, который сразу наделал шума из-за необычного стиля. Что интересно, видео выпустили сразу в двух версиях: цветной и черно-белой, чтобы максимально приближенно передать атмосферу классических нуарных фильмов 1930-х годов.

Николас Кейдж в новом нуар-сериале (скриншот)

Что же касается премьеры многосерийной ленты, то она состоялась, как и прогнозировалось, 27 мая 2026 года.

Над сериалом работали продюсеры Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые создали анимационный хит "Человек-паук: Вокруг вселенной". При этом режиссером первых эпизодов стал Гарри Брэдбир, который известен миру по работе над сериалами "Флибег" и "Убивая Еву". Также в проект были приглашены Брендан Глисон, Ламорн Моррис и Джек Хьюстон.

Сюжет и главная особенность сериала

События "Паук-Нуар" разворачиваются в альтернативном Нью-Йорке времен так называемой "Великой депрессии". Главным героем картины является Бен Рейли - стареющий частный детектив с непростым прошлым, который когда-то был единственным супергероем города, а сейчас находится на "законном отдыхе". Однако теперь ему приходится снова окунуться в криминальный мир, где продолжаются войны между мафией и гангстерами.

Авторы сделали сериал максимально мрачным и стилизованным под старое детективное кино. В первом сезоне будет восемь серий. Что же касается информации относительно дальнейших съемок, то она пока не разглашается.

Стоит также добавить, что проект с новым "пауком" не связан с подростком из Бруклина Майлзом Моралесом и существует как отдельная история во вселенной "Marvel".

Фильмы нуар - что это такое

Нуар - особый стиль фильмов, который стал популярным в 1940-1950-х годах. Такие ленты обычно мрачные, темные и напряженные. В центре сюжета часто детективы, преступники, мафия, коррупция или люди с тяжелым прошлым.

Для нуара характерны ночные города, дождь, дым, темные улицы, неоновые вывески и атмосфера опасности. Герои здесь редко бывают "идеальными" и могут ошибаться, иметь свои секреты или внутренние проблемы.

Раньше много классических нуаров снимали в черно-белом формате, поэтому сейчас этот стиль часто специально воспроизводят в современном кино.