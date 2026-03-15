Сенсация в Шанхае: 19-летний юноша выиграл гонку Формулы-1, где сошли почти все лидеры
Второй этап сезона Формулы-1 - Гран-при Китая - завершился триумфом представителя нового поколения гонщиков. 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду "Мерседес", одержал свою дебютную победу в королевских гонках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты заезда в Шанхае.
Второй самый молодой в истории
Антонелли начал уикенд с исторического достижения, став самым молодым в истории победителем квалификации. В самой гонке итальянец продемонстрировал недетскую выдержку: он удерживал лидерство с первых кругов и не отдал его даже после выезда автомобиля безопасности.
Эта победа сделала Антонелли вторым самым молодым победителем Гран-при в истории (19 лет и 6 месяцев). Рекорд продолжает удерживать Макс Ферстаппен, который выиграл гонку в возрасте 18 лет. Кроме того, Андреа стал первым итальянцем за последние 20 лет, которому покорилась высшая ступень пьедестала (после Джанкарло Физикеллы в 2006-м).
Топ-5 самых молодых победителей Гран-при:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 18 лет, 7 месяцев
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 19 лет, 6 месяцев
- Себастьян Феттель ("Торо Россо") - 21 год, 2 месяца
- Шарль Леклер ("Феррари") - 21 год, 10 месяцев
- Фернандо Алонсо ("Рено") - 22 года
Триумф "Мерседеса" и конец мучений Хэмилтона
Команда "Мерседес" оформила победный дубль: вторым к финишу пришел британец Джордж Расселл. Это уже второй этап подряд, когда "серебряные стрелы" забирают две первые позиции.
Третье место завоевал легендарный Льюис Хэмилтон. Для британца этот подиум стал особенным - он впервые заехал в топ-3 в составе "Феррари", прервав ужасную антирекордную серию из 26 этапов без пьедесталов.
Массовое фиаско фаворитов
Гонка в Китае оказалась катастрофической для многих лидеров. Сразу 7 пилотов не смогли финишировать.
В частности оба пилота "Макларена" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри - не смогли даже стартовать из-за технических проблем.
Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") провалил старт, потеряв 7 позиций, а незадолго до финиша сошел с дистанции, идя шестым.
Команда "Астон Мартин" потеряла обе машины: Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо прекратили борьбу из-за поломок.
Гран-при Китая, результаты:
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 56 кругов
- Джордж Рассел ("Мерседес") +5,515
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +25,267
- Шарль Леклер ("Феррари") +28,894
- Оливер Бермен ("Хаас") +57,268
- Пьер Гасли ("Альпин") +59,647
- Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1.20,588
- Исак Хаджар ("Ред Булл") +1.27,247
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +1 круг
- Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг
- Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1 круг
- Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз") +1 круг
- Валттери Боттас ("Кадиллак") +1 круг
- Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг
- Серхио Перес ("Кадиллак") +1 круг
Сошли:
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл")
- Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")
- Ланс Стролл ("Астон Мартин")
- Оскар Пиастри ("Макларен")
- Ландо Норрис ("Макларен")
- Габриэл Бортолето ("Ауди")
- Алекс Албон ("Уильямс")
Что дальше
Следующая гонка сезона состоится 29 марта в Японии. После этапа на Сузуке болельщиков ждет нетипичная 5-недельная пауза, поскольку Формула-1 официально отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии по соображениям безопасности.
Ранее мы писали, как успех Норриса в сезоне-2025 изменил историю Формулы-1.