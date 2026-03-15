Сенсация в Шанхае: 19-летний юноша выиграл гонку Формулы-1, где сошли почти все лидеры

Второй этап сезона Формулы-1 - Гран-при Китая - завершился триумфом представителя нового поколения гонщиков. 19-летний итальянец Андреа Кими Антонелли, выступающий за команду "Мерседес", одержал свою дебютную победу в королевских гонках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты заезда в Шанхае.

Второй самый молодой в истории

Антонелли начал уикенд с исторического достижения, став самым молодым в истории победителем квалификации. В самой гонке итальянец продемонстрировал недетскую выдержку: он удерживал лидерство с первых кругов и не отдал его даже после выезда автомобиля безопасности.

Эта победа сделала Антонелли вторым самым молодым победителем Гран-при в истории (19 лет и 6 месяцев). Рекорд продолжает удерживать Макс Ферстаппен, который выиграл гонку в возрасте 18 лет. Кроме того, Андреа стал первым итальянцем за последние 20 лет, которому покорилась высшая ступень пьедестала (после Джанкарло Физикеллы в 2006-м).

Топ-5 самых молодых победителей Гран-при:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 18 лет, 7 месяцев Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 19 лет, 6 месяцев Себастьян Феттель ("Торо Россо") - 21 год, 2 месяца Шарль Леклер ("Феррари") - 21 год, 10 месяцев Фернандо Алонсо ("Рено") - 22 года

Триумф "Мерседеса" и конец мучений Хэмилтона

Команда "Мерседес" оформила победный дубль: вторым к финишу пришел британец Джордж Расселл. Это уже второй этап подряд, когда "серебряные стрелы" забирают две первые позиции.

Третье место завоевал легендарный Льюис Хэмилтон. Для британца этот подиум стал особенным - он впервые заехал в топ-3 в составе "Феррари", прервав ужасную антирекордную серию из 26 этапов без пьедесталов.

Массовое фиаско фаворитов

Гонка в Китае оказалась катастрофической для многих лидеров. Сразу 7 пилотов не смогли финишировать.

В частности оба пилота "Макларена" - Ландо Норрис и Оскар Пиастри - не смогли даже стартовать из-за технических проблем.

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен ("Ред Булл") провалил старт, потеряв 7 позиций, а незадолго до финиша сошел с дистанции, идя шестым.

Команда "Астон Мартин" потеряла обе машины: Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо прекратили борьбу из-за поломок.

Гран-при Китая, результаты:

Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") - 56 кругов Джордж Рассел ("Мерседес") +5,515 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +25,267 Шарль Леклер ("Феррари") +28,894 Оливер Бермен ("Хаас") +57,268 Пьер Гасли ("Альпин") +59,647 Лиам Лоусон ("Рэйсинг Буллз") +1.20,588 Исак Хаджар ("Ред Булл") +1.27,247 Карлос Сайнс ("Уильямс") +1 круг Франко Колапинто ("Альпин") +1 круг Нико Хюлькенберг ("Ауди") +1 круг Арвид Линдблад ("Рэйсинг Буллз") +1 круг Валттери Боттас ("Кадиллак") +1 круг Эстебан Окон ("Хаас") +1 круг Серхио Перес ("Кадиллак") +1 круг

Сошли:

Макс Ферстаппен ("Ред Булл")

Фернандо Алонсо ("Астон Мартин")

Ланс Стролл ("Астон Мартин")

Оскар Пиастри ("Макларен")

Ландо Норрис ("Макларен")

Габриэл Бортолето ("Ауди")

Алекс Албон ("Уильямс")

Что дальше

Следующая гонка сезона состоится 29 марта в Японии. После этапа на Сузуке болельщиков ждет нетипичная 5-недельная пауза, поскольку Формула-1 официально отменила Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии по соображениям безопасности.