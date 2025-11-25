Сенсация в Лиге чемпионов: Украинский "ХИТ" выстоял против действующего чемпиона Европы

Путь "ХИТа" в элитный раунд

Свое выступление в текущем розыгрыше Лиги чемпионов "ХИТ" начал с группового этапа.

Команда продемонстрировала стопроцентный результат, одержав три победы в трех матчах, что позволило ей уверенно пройти в следующий, элитный раунд.

Среди 16 команд, которые продолжили борьбу за престижный трофей, киевляне попали на самого сложного из возможных оппонентов.

Ход драматического противостояния

Гости, которые являются безусловными фаворитами пары, смогли открыть счет на шестой минуте поединка. После удачно разыгранного аута, девятый номер "Пальмы", Чаруто, нанес точный удар и поразил ворота украинского голкипера Александра Сухова.

Однако, "ХИТ" продемонстрировал стойкость и сравнял счет уже через четыре минуты. Атаку киевлян завершил Артур Подлюк.

Сначала Игорь Чернявский мощно пробил, заставив голкипера испанцев, Луана Мюллера, парировать мяч, но Подлюк оказался самым ловким на добивании и отправил его в сетку - 1:1.

Вскоре, на 16-й минуте, хозяева вышли вперед. Игорь Чернявский, капитан команды, эффектно сместился с левого фланга в центр и нанес разящий удар, попав прямо в правую "девятку" ворот Мюллера.

Таким образом, украинский клуб ушел на перерыв, ведя в счете против чемпиона Европы - 2:1.

Развязка во втором тайме

Во второй половине матча испанцы прилагали максимальные усилия, чтобы сравнять положение. Им удалось достичь цели за три минуты до финального свистка. В ворота "ХИТа" был назначен пенальти, который безупречно реализовал Фабинью, установив окончательный счет в матче - 2:2.

Ничья 2:2 оставляет интригу в этом противостоянии перед ответным матчем.

Ответный матч, который определит четвертьфиналиста турнира, состоится уже в эту пятницу, 5 декабря, на домашней арене испанской "Пальмы".

Победитель этой напряженной пары в следующем раунде сыграет против сильнейшего в противостоянии между косовской "Приштиной 01" и латвийской "Ригой".