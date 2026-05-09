RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Раскрыты гонорары звезд "Дьявол носит Прада 2": сколько заработали Стрип, Хэтэуэй и Блант

16:25 09.05.2026 Сб
2 мин
Актрисы получили не только равные виплаты, но и многомиллионные бонусы от кассовых сборов
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Дьявол носит Прада" (кадр из фильма)

Продолжение фильма "Дьявол носит Прада" стало одним из главных хитов этой весны. Сиквел уже собрал более 300 миллионов долларов, а также принес огромные гонорары главным звездам ленты.

Сколько заработали Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Больше интересного: Фильмы о моде и вкусе, которые вдохновят каждого

Какие гонорары получили звезды фильма "Дьявол носит Правду 2"

Именно возвращение Стрип к роли легендарной Миранды Пристли было ключевым условием для 20th Century Studios.

Актриса могла запросить значительно большую сумму, но источники утверждают, что за участие в продолжении она получила 12,5 миллиона долларов.

На этом история не завершилась. Стрип якобы настояла на том, чтобы ее коллеги по фильму также получили такие же условия. В конце концов Хэтэуэй и Блант заработали аналогичную сумму.

Все три актрисы также получат бонусные выплаты от кассовых сборов. По данным источников, они уже начали поступать, ведь продолжение отметилось высоким уровнем успеха.

Если лента и в дальнейшем будет собирать полные залы, каждая может заработать более 20 миллионов долларов.


Кассовые сборы "Дьявол носит Прада 2"

В сети можно увидеть совершенно разные отзывы на фильм - как положительные, так и критические. Это лишь усиливает живой интерес к просмотру.

Бюджет ленты составил примерно 100 миллионов долларов без затрат на рекламную кампанию по всему миру.

За первый уикенд удалось собрать более 233 миллионов в мировом прокате.

Ожидается, что за вторую неделю общие кассовые сборы превысят отметку в 300 миллионов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнесаФильмы