Разгром с рекордом: Ястремская сокрушила рейтинговую соперницу на турнире в Австралии (видео)

WTA 500, Брисбен, 1/16 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Лейла Фернандес (Канада) - 6:1, 6:2

До матча

Свое выступление на турнире в Австралии Ястремская начала с непростой победы над обладательницей вайлдкарда, местной теннисисткой Талией Гибсон, одолев соперницу на двух тай-брейках.

Следующей оппоненткой стала Лейла Фернандес - 22-я ракетка мира и финалистка US Open-2021. До этого теннисистки трижды встречались между собой: дважды на харде побеждала канадка, однако в предыдущем матче - на траве в Ноттингеме сильнее была Ястремская.

Как прошла игра

В первом сете украинка сразу захватила инициативу, поведя 3:0, и позволила сопернице взять лишь один гейм - 6:1.

На старте второй партии Фернандес сумела выиграть два гейма, однако Ястремская быстро выровняла игру и больше не отдала ни одного - 6:2.

Поединок продолжался 62 минуты.

Рекорд Ястремской в Брисбене

Выход в третий круг стал для Ястремской лучшим результатом в Брисбене за всю карьеру - украинка участвует в этом турнире уже в седьмой раз, но раньше не проходила так далеко.

Победа над Фернандес стала также самой рейтинговой для Ястремской с июля, когда она обыграла 11-ю ракетку мира Эмму Наварро в Монреале.

Что дальше

В 1/8 финала турнира украинка сыграет против четвертой сеяной американки Джессики Пегулы, которая сейчас занимает шестое место в рейтинге WTA.

Матч состоится в четверг, 8 января, ориентировочно в 2:00 по киевскому времени. Ранее украинка уже побеждала Пегулу в рамках Кубка Билли Джин Кинг.