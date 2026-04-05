Ротань вместо Реброва: наставник "Полесья" сделал заявление о работе в сборной

"Не хочу быть критиком"

Комментируя поражение от Швеции в плей-офф отбора и непопадание сборной Украины на чемпионат мира-2026, Ротань призвал не искать виновных, а поддержать команду. По его мнению, ключевым фактором поражения стал кадровый дефицит, который не позволил Сергею Реброву выставить оптимальный состав.

"Мы потеряли более половины состава из-за травм и дисквалификаций. Не могли привлечь всех сильнейших - пожалуй, от этого стоит отталкиваться. Хотя и тяжело, стоит подниматься и двигаться дальше. Ни в коем случае нельзя опускать руки", - отметил тренер "волков".

Отпустит ли Ротаня Буткевич?

На прямой вопрос о том, интересно ли ему было бы снова возглавить национальную команду, тренер ответил сдержанно, сделав акцент на своих обязательствах перед "Полесьем".

"Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Сконцентрирован сейчас на работе в клубе. У нас очень классный проект, есть много чего строить. Это крайне важно теперь - поработать на благо нашего "Полесья", - заявил он.

Также тренер подчеркнул особую роль президента клуба Геннадия Буткевича, намекнув, что уважение к его вкладу в команду сейчас является приоритетным.

"Человек вкладывает душу в спорт в сложное время войны. Такие качества стоит ценить", - подчеркнул Ротань.

Отметим, что Руслан Ротань уже имеет опыт работы со сборной Украины. В марте 2023 года он исполнял обязанности главного тренера в стартовом матче отбора к Евро-2024 против Англии (0:2). Именно после этого национальную команду возглавил Сергей Ребров.