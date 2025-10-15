Роналду снова вошел в историю: португалец побил рекорд, который казался вечным

Португальский нападающий Криштиану Роналду установил новый исторический рекорд в футболе, став самым результативным игроком в матчах квалификаций чемпионатов мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
В поединке отбора на ЧМ-2026 против сборной Венгрии форвард национальной команды Португалии оформил дубль, доведя свой показатель забитых мячей в квалификации до 41.
До этого Роналду делил первое место с легендарным Карлосом Руисом из Гватемалы, на счету которого было 39 голов.
Первый гол Криштиану забил в начале второго тайма, а вскоре удвоил преимущество команды. Однако сохранить победу Португалии не удалось - венгры сравняли счет на 90+1-й минуте, и матч завершился с результатом 2:2
Благодаря своему достижению 39-летний португалец возглавил рейтинг самых результативных игроков в отборах к чемпионатам мира:
Всего в футболке сборной Португалии Роналду имеет уже 143 гола, что делает его самым результативным игроком в истории национальных сборных.
В то же время в квалификации отличился и Гарри Кейн, который оформил дубль в матче Англия - Латвия.
Благодаря этому англичанин поднялся на 17-е место в историческом рейтинге бомбардиров квалификации с 23 голами в 20 матчах, а его команда досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат мира 2026 года после разгрома Латвии со счетом 5:0.
Следующий матч Португалия проведет 13 ноября против Ирландии. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.
Ранее мы писали, что определились все обладатели прямой путевки на ЧМ-2026 от Африки и Азии.
Также читайте, сколько очков надо добыть сборной Украины для выхода на ЧМ-2026.