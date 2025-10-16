Риск первого блина: Украина проведет решающий матч с Исландией на неизвестной арене

Где состоится матч

Поединок, в котором будет решаться, кто из соперников продолжит борьбу за выход на мундиаль, пройдет в польской столице - Варшаве, на стадионе "Легия".

На этом стадионе "сине-желтые" сыграют впервые в истории. Ранее сборная Украины дважды играла в Варшаве, но на другой арене - Народовом стадионе.

22 марта 2013 года в рамках отбора к ЧМ-2014 наши футболисты победили поляков - 3:1, благодаря точным ударам Андрея Ярмоленко, Олега Гусева и Романа Зозули.

А 7 июня 2024 года в товарищеском поединке уступили хозяевам - 1:3. Единственный мяч в составе гостей записал на свой счет Артем Довбик.

Что известно о стадионе

Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского построен в 1930 году. Он является собственностью города, но исторически является домашним для клуба "Легия". Футбольный клуб официально арендует арену, поэтому его название также используется, как название стадиона.

Перед Евро-2012 состоялась масштабная реконструкция, после которой, в частности, были расширены трибуны. Теперь стадион может вместить 33 тысячи зрителей.

В сезоне-2022/23 на этой арене свои еврокубковые матчи проводил донецкий "Шахтер".

Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026

После четырех туров "сине-желтые" с 7-ю очками занимают второе место в группе D. Это на три меньше, чем у лидера - сборной Франции.

Турнирная таблица группы D после 4-х туров

Франция - 10 очков (мячи - 9:3) Украина - 7 (8:7) Исландия - 4 (11:9) Азербайджан - 1 (2:11)

Оставшиеся матчи

13 ноября

Франция - Украина

Азербайджан - Исландия

16 ноября

Украина - Исландия

Азербайджан - Франция

Победитель квартета напрямую выходит на чемпионат мира, а команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.