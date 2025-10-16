Риск первого блина: Украина проведет решающий матч с Исландией на неизвестной арене

Домашний поединок отборочного турнира ЧМ-2026 против Исландии, который состоится 16 ноября, сборная Украины проведет на стадионе, где ранее никогда не играла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Поединок, в котором будет решаться, кто из соперников продолжит борьбу за выход на мундиаль, пройдет в польской столице - Варшаве, на стадионе "Легия".
На этом стадионе "сине-желтые" сыграют впервые в истории. Ранее сборная Украины дважды играла в Варшаве, но на другой арене - Народовом стадионе.
22 марта 2013 года в рамках отбора к ЧМ-2014 наши футболисты победили поляков - 3:1, благодаря точным ударам Андрея Ярмоленко, Олега Гусева и Романа Зозули.
А 7 июня 2024 года в товарищеском поединке уступили хозяевам - 1:3. Единственный мяч в составе гостей записал на свой счет Артем Довбик.
Стадион Войска Польского имени маршала Юзефа Пилсудского построен в 1930 году. Он является собственностью города, но исторически является домашним для клуба "Легия". Футбольный клуб официально арендует арену, поэтому его название также используется, как название стадиона.
Перед Евро-2012 состоялась масштабная реконструкция, после которой, в частности, были расширены трибуны. Теперь стадион может вместить 33 тысячи зрителей.
В сезоне-2022/23 на этой арене свои еврокубковые матчи проводил донецкий "Шахтер".
После четырех туров "сине-желтые" с 7-ю очками занимают второе место в группе D. Это на три меньше, чем у лидера - сборной Франции.
Турнирная таблица группы D после 4-х туров
Оставшиеся матчи
13 ноября
16 ноября
Победитель квартета напрямую выходит на чемпионат мира, а команда, которая финиширует второй - будет играть в раунде плей-офф, где нужно будет пройти двух соперников.
Ранее мы сообщили, что Андрей Шевченко получил высокую должность в ФИФА.
Также читайте, сколько очков надо добыть сборной Украины для выхода на ЧМ-2026.