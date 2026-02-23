ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Результаты 17-го тура УПЛ: пока гранды выгрызали очки, в Александрии - скандал из-за замерзшего газона

Понедельник 23 февраля 2026 17:34
UA EN RU
Результаты 17-го тура УПЛ: пока гранды выгрызали очки, в Александрии - скандал из-за замерзшего газона ФК "Александрия" (фото: instagram.com/fcolexandriya)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский футбольный сезон официально вышел из зимней спячки. 17-й тур Премьер-лиги подарил болельщикам не только бескомпромиссную борьбу лидеров, но и громкий инфраструктурный скандал с отменой матча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте: Опальный Гуцуляк принес победу "Полесью" в первом матче года

Триумфальное возвращение грандов и осечка "Кривбасса"

Старт весенней части чемпионата оказался богатым на события.

Столичное "Динамо" в напряженном противостоянии сумело минимально одолеть львовский "Рух", забив единственный гол в конце встречи.

Зато донецкий "Шахтер" не оставил шансов другому львовскому клубу - "Карпатам", отправив в ворота соперника три безответных мяча.

Лидер зимней паузы, черкасский ЛНЗ, подтвердил свои амбиции уверенной победой над "Эпицентром".

В то же время один из претендентов на высокие места, "Кривбасс", потерял очки в безголевом противостоянии с "Металлистом 1925".

Также важные три пункта в свой актив записало "Полесье", которое на выезде разобралось с "Колосом".

Ледяное поле в Александрии: игра под угрозой технического поражения

Наиболее резонансное событие тура произошло вне футбольного поля. Поединок между "Александрией" и "Оболонью" был отменен за час до старта.

Арбитр Владимир Новохатний после инспекции газона стадиона "Ника" констатировал: покрытие полностью замерзло из-за аномальных морозов (до -20°C).

Руководство хозяев настаивает на форс-мажоре, отмечая, что система подогрева не справилась с экстремальной температурой.

Однако в "Оболони" категорически отказались выходить на поле, ссылаясь на критический риск травмирования игроков.

Теперь дальнейшую судьбу матча и вероятность технического поражения для хозяев будет рассматривать КДК УАФ.

Результаты всех матчей 17-го тура:

  • "Верес" - "Полтава" - 3:2
  • "Динамо" - "Рух" - 1:0
  • "Эпицентр" - ЛНЗ - 0:2
  • "Металлист 1925" - "Кривбасс" - 0:0
  • "Колос" - "Полесье" - 0:2
  • "Шахтер" - "Карпаты" - 3:0
  • "Кудривка" - "Заря" - 2:2
  • "Александрия" - "Оболонь" - отменено

Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура:

  1. ЛНЗ - 38 очков (17 матчей), 22:8 (разница голов)
  2. "Шахтер" - 38 (17), 45:12
  3. "Полесье" - 33 (17), 28:11
  4. "Динамо" - 29 (17), 36:21
  5. "Кривбасс" - 27 (17), 28:24
  6. "Металлист 1925" - 25 (16), 18:12
  7. "Колос" - 25 (17), 17:15
  8. "Заря" - 24 (17), 21:20
  9. "Верес" - 21 (16), 16:19
  10. "Карпаты" - 19 (17), 20:24
  11. "Рух" - 19 (17), 15:24
  12. "Оболонь" - 17 (16), 12:27
  13. "Кудривка" - 16 (17), 21:32
  14. "Эпицентр" - 14 (17), 18:29
  15. "Александрия" - 11 (16), 14:28
  16. "Полтава" - 9 (17), 16:41

Следующий тур украинской Премьер-лиги начнется в конце февраля 2026 года. Матчи 18-го тура УПЛ пройдут в течение 27 февраля - 2 марта.

Стоит напомнить, что кадровый потенциал сборной Украины получил серьезный удар: Александр Зинченко из-за тяжелой травмы пропустит остаток клубного сезона и не сыграет в решающих матчах плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛ Футбол
Новости
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти