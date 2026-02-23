Результаты 17-го тура УПЛ: пока гранды выгрызали очки, в Александрии - скандал из-за замерзшего газона
Украинский футбольный сезон официально вышел из зимней спячки. 17-й тур Премьер-лиги подарил болельщикам не только бескомпромиссную борьбу лидеров, но и громкий инфраструктурный скандал с отменой матча.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Триумфальное возвращение грандов и осечка "Кривбасса"
Старт весенней части чемпионата оказался богатым на события.
Столичное "Динамо" в напряженном противостоянии сумело минимально одолеть львовский "Рух", забив единственный гол в конце встречи.
Зато донецкий "Шахтер" не оставил шансов другому львовскому клубу - "Карпатам", отправив в ворота соперника три безответных мяча.
Лидер зимней паузы, черкасский ЛНЗ, подтвердил свои амбиции уверенной победой над "Эпицентром".
В то же время один из претендентов на высокие места, "Кривбасс", потерял очки в безголевом противостоянии с "Металлистом 1925".
Также важные три пункта в свой актив записало "Полесье", которое на выезде разобралось с "Колосом".
Ледяное поле в Александрии: игра под угрозой технического поражения
Наиболее резонансное событие тура произошло вне футбольного поля. Поединок между "Александрией" и "Оболонью" был отменен за час до старта.
Арбитр Владимир Новохатний после инспекции газона стадиона "Ника" констатировал: покрытие полностью замерзло из-за аномальных морозов (до -20°C).
Руководство хозяев настаивает на форс-мажоре, отмечая, что система подогрева не справилась с экстремальной температурой.
Однако в "Оболони" категорически отказались выходить на поле, ссылаясь на критический риск травмирования игроков.
Теперь дальнейшую судьбу матча и вероятность технического поражения для хозяев будет рассматривать КДК УАФ.
Результаты всех матчей 17-го тура:
- "Верес" - "Полтава" - 3:2
- "Динамо" - "Рух" - 1:0
- "Эпицентр" - ЛНЗ - 0:2
- "Металлист 1925" - "Кривбасс" - 0:0
- "Колос" - "Полесье" - 0:2
- "Шахтер" - "Карпаты" - 3:0
- "Кудривка" - "Заря" - 2:2
- "Александрия" - "Оболонь" - отменено
Турнирная таблица УПЛ после 17-го тура:
- ЛНЗ - 38 очков (17 матчей), 22:8 (разница голов)
- "Шахтер" - 38 (17), 45:12
- "Полесье" - 33 (17), 28:11
- "Динамо" - 29 (17), 36:21
- "Кривбасс" - 27 (17), 28:24
- "Металлист 1925" - 25 (16), 18:12
- "Колос" - 25 (17), 17:15
- "Заря" - 24 (17), 21:20
- "Верес" - 21 (16), 16:19
- "Карпаты" - 19 (17), 20:24
- "Рух" - 19 (17), 15:24
- "Оболонь" - 17 (16), 12:27
- "Кудривка" - 16 (17), 21:32
- "Эпицентр" - 14 (17), 18:29
- "Александрия" - 11 (16), 14:28
- "Полтава" - 9 (17), 16:41
Следующий тур украинской Премьер-лиги начнется в конце февраля 2026 года. Матчи 18-го тура УПЛ пройдут в течение 27 февраля - 2 марта.
