"Реал" официально представил украинца: что ждет Леня и Евролиге

Алексей Лень в "Реале" (фото: realmadrid.com)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский центровой Алексей Лень официально стал игроком мадридского "Реала". Контракт с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. После 12 сезонов в НБА украинский баскетболист начинает новый этап карьеры в Евролиге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Из НБА в Европу

Алексей Лень провел в Национальной баскетбольной ассоциации более десятилетия, выступая за "Финикс" (2013-2018), "Атланту" (2018-2020), "Сакраменто" (2020, 2021-2025), "Торонто" (2020-2021), "Вашингтон" (2021) и "Лос-Анджелес Лейкерс" (2025).

Последней его остановкой был "Нью-Йорк Никс", где в сентябре 2025 года он заключил краткосрочное соглашение, а в октябре был отчислен после двух матчей.

В прошлом сезоне в составе "Лейкерс" украинец в среднем набирал 2,2 очка и 3,1 подбора за матч.

После этого его контракт с НБА не продлили, а несколько европейских клубов, включая "Реал", "Анадолу Эфес" и "Партизан", выразили заинтересованность в услугах центрового.

Вызов в Евролиге

В Евролиге Алексею придется адаптироваться к другому стилю игры - командное взаимодействие, смены схем и широкая ротация являются приоритетом.

Новичку придется конкурировать с Вальтером Таварешем - одним из сильнейших бигменов Евролиги, который обладает впечатляющим опытом и наградами, включая титул MVP Финала четырех Евролиги-2023.

Тренер и знакомые лица

Мадридский клуб возглавил итальянец Серджио Скариоло, один из самых титулованных тренеров Европы. Он уже работал с Ленем в "Торонто Рэпторз" (2020-2021), что значительно облегчает адаптацию украинца в новом коллективе.

Среди партнеров по команде есть знакомые по НБА игроки - Трей Лайлз, Чума Океке, Факундо Кампаццо, Марио Хезонья и другие.

Украинцы в Евролиге: редкие гости

Предыдущим украинцем в Евролиге был Артем Пустовой, который выступал за "Барселону" в сезоне 2020/21.

До этого шанс играть на высоком европейском уровне имели Владимир Герун, Вячеслав Кравцов, Сергей Лищук, Сергей Гладырь, Александр Окунский и Александр Волков. Легендой остается Григорий Хижняк, двукратный лучший блокирующий Евролиги.

