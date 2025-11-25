Рамина призналась, жалеет ли об участии в "Холостяке", и назвала своего любимого героя шоу

Жалеет ли Рамина об участии в "Холостяке"

Звезда признается, что не жалеет о своем опыте в телешоу - наоборот, именно он стал отправной точкой, которая открыла для нее возможности в медиа.

"Совсем нет. Этот проект дал мне возможность увидеть себя со стороны, поработать над собой и получить огромный буст аудитории. Благодаря "Холостяку" я начала зарабатывать на рекламе - это были мои первые настоящие деньги. Мне все нравилось", - сказала Рамина.

В то же время она признала, что формат имеет и темную сторону: иногда участники могут стать инструментом шоу, а их слабости - способом привлечь внимание зрителя.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

"Единственное, что плохо, - это то, что ради рейтингов шоу часто использует людей, подчеркивает их слабости и определенные черты характера, не думая о психологических последствиях для участников. Это иногда больно наблюдать", - добавила блогерша.

Несмотря на это, Эсхакзай продолжает следить за проектом и имеет своего фаворита среди бывших главных героев.

"Мне очень нравился Иракли Макацария - он очень харизматичный", - поделилась она.

Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)

Напомним, в 5-м сезоне шоу "Холостяк" Рамина боролась за сердце футболиста Сергея Мельника.

Девушка покинула проект, войдя в тройку лучших.

После участия в проекте она столкнулась с волной критики, которая повлияла на ее уверенность в себе.

Журналистка ранее вспоминала, что изначально продюсеры не рассматривали ее как фаворитку, однако симпатия главного героя изменила ход шоу.

"Насколько мне известно, то команда не ставила на меня больших ставок, но я понравилась холостяку и я дошла до тройки. Уже когда этот проект вышел, мне начали писать люди, что со мной что-то не так, и это меня очень травмировало. Это сформировало во мне комплексы и я боялась быть дурочкой", - делилась знаменитость.

Сергей Мельник и Рамина Эсхакзай (скриншот)