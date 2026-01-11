Кабаел защитил пояс временного чемпиона WBC и бросил вызов Усику

Немецкий боксер Агит Кабаел победил непобедимого поляка Дамиана Кныбу техническим нокаутом в третьем раунде и заявил о готовности встретиться с объединенным чемпионом мира Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Триумф в ринге: как Кабаел остановил непобежденного соперника

Поединок между двумя претендентами, которые до этого момента не знали горечи поражений, завершился досрочно.

Несмотря на тяжелый старт для действующего обладателя пояса - уже в дебюте встречи Кабаел получил неприятную травму (рассечение над глазом) из-за активности польского визави - немец сумел переломить ход событий.

Уже в третьем раунде Агит захватил тотальное преимущество. После серии мощных и точных попаданий рефери был вынужден вмешаться и прекратить поединок. Кабаелу засчитали победу техническим нокаутом, что позволило ему довести свой рекорд до 27-0.

Agit Kabayel Stops Damian Knyba In Round 3. Kabayel Now 27-0 (19 KOs) #KabayelKnyba pic.twitter.com/rA6zhHqBZM - WBC Advocate (@BS12OO) 10 января 2026 г.

Претензии на абсолютное лидерство и вызов Усику

Сразу после завершения боя немецкий боксер сделал громкое заявление. Кабаел, который ранее одолел таких оппонентов, как Чжан Чжилей, Арсланбек Махмудов и Фрэнк Санчес, считает себя главным претендентом на полноценные чемпионские титулы.

"Я прошел сквозь настоящих "монстров" в Эр-Рияде и долго ждал своего шанса. Теперь я хочу драться за титул чемпиона мира. Я готов к встрече с лучшими", - подчеркнул боксер.

Среди желаемых соперников Агит назвал Александра Усика, а также Фабио Уордли.

Перспективы украинского чемпиона

Несмотря на амбиции Кабаэла, график Александра Усика на ближайшее время уже начинает формироваться. По предварительной информации от команды украинца, приоритетным соперником для следующей защиты является американец Дионтей Уайлдер.

Как отмечает менеджер Усика Эгис Климас, стороны находятся в стадии активных переговоров. Ожидается, что поединок Усик - Уайлдер может состояться весной 2026 года (конец апреля - начало мая).

Что известно об Агите Кабаэле

33-летний представитель Германии сейчас удерживает статус временного чемпиона WBC в хевивейте. Свой титул он получил в феврале 2025 года, сенсационно нокаутировав Чжана Чжилея.

За свою профессиональную карьеру, которая длится с 2011 года, Кабаел собрал солидную коллекцию поясов, включая титулы чемпиона Европы и региональные титулы WBA и WBC.