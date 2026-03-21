Прорыв в Майами: Стародубцева разбила сеяную испанку и установила личный рекорд

WTA 1000. Майами. 2-й круг (1/32 финала)

Юлия Стародубцева (Украина) - Кристина Букша (Испания) - 6:2, 3:2, отказ

Уверенность украинки и проблемы соперницы

Стародубцева с первых розыгрышей захватила инициативу в матче против фаворитки. Украинка уверенно забрала первый сет (6:2). В конце партии испанка была вынуждена взять медицинский перерыв вне корта.

Доминирование Юлии продолжилось и во втором сете. При счете 3:2 в пользу украинки Букша официально отказалась от продолжения борьбы.

Рекорды и статистика

Для 26-летней украинки эта победа стала знаковой по нескольким причинам:

Четвертая победа над игроком из топ-30 в карьере (впервые с июля прошлого года).

Личный рекорд в Майами: Юлия впервые пробилась в третий круг этого "тысячника".

Первая победа над Букшей: ранее испанка дважды обыгрывала украинку на грунте и траве, но первая встреча на харде осталась за Стародубцевой.

Далее битва с шестой ракеткой

В следующем раунде украинку ждет настоящий экзамен на прочность. Стародубцева сыграет против шестой ракетки мира - Аманды Анисимовой. С американкой Стародубцева будет играть во второй раз (в мае 2025 года уступила на "Ролан Гаррос" в Париже - 0:2).

Напомним, что Юлия пробилась в основную сетку Майами через сито квалификации, одолев уже четырех соперниц подряд.

Когда играют другие украинки

Еще три матча с участием отечественных теннисисток состоятся в ночь на 21 марта (по киевскому времени).