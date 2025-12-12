Прорыв в Хохфильцене: Кристина Дмитренко принесла Украине первые зачетные баллы Кубка мира

Дмитренко на грани топ-40

Женская сборная Украины вышла на старт в составе пяти спортсменок, Кристина Дмитренко (стартовый номер 16), Дарья Чалык, сестры Анастасия и Александра Меркушины, а также Лилия Стеблина, для которой это первый этап Кубка мира в текущем сезоне.

Кристина Дмитренко продемонстрировала лучший результат в команде. Спортсменка чисто отработала на первой огневой линии ("лежа"), но допустила один промах на стойке.

При этом ее скорость стрельбы (24.5 секунд) вошла в топ-15 общего зачета.

Финиш на 36-й позиции позволил Дмитренко добыть первые зачетные очки для украинской женской команды в этом сезоне.

Она также стала единственной представительницей Украины, которая завоевала право принять участие в гонке преследования.

Результаты других украинок

Ни одна из четырех других биатлонисток не смогла преодолеть квалификационный барьер для участия в воскресном преследовании.

Анастасия Меркушина ошиблась дважды на первой стрельбе, но была безупречна на второй. Она заняла 71-е место.

Ее сестра Александра Меркушина допустила по одной ошибке на каждом рубеже и финишировала 69-й.

Лилия Стеблина показала четыре промаха (три на "лежке" и один на "стойке"), но с результатом 97-е место смогла опередить Дарью Чалык.

Дарья Чалык продемонстрировала худшую точность, не закрыв пять из десяти мишеней (два промаха на "лежке" и три на "стойке"). Она замкнула список украинских участниц на 94-й позиции.

Триумф французской биатлонистки

Победу в спринте одержала представительница Франции Лу Жанмонно, которая отработала оба огневых рубежа без единого промаха.

Серебряным призером стала норвежская спортсменка Марен Киркейде (один промах), а "бронзу" завоевала Анна Магнуссон из Швеции, которая также отстрелялась чисто.

Кубок мира. Хохфильцен. Спринт, женщины

Лу Жанмонно (Франция, 0+0) 19:59.4 Марен Киркейде (Норвегия, 0+1) +15.3 Анна Магнуссон (Швеция, 0+0) +16.1 Доротея Вирер (Италия, 0+0) +27.9 Эми Базерга (Швейцария, 0+0) +32.3 Камиль Бене (Франция, 0+0) +32.7

...

36. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1

69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9

71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3

94. Дарья Чалык (Украина, 2+3) +3:37.0

97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4