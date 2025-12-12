Прорыв в Хохфильцене: Кристина Дмитренко принесла Украине первые зачетные баллы Кубка мира

Во втором этапе Кубка мира по биатлону, проходящем в австрийском Хохфильцене, состоялся женский спринт. Единственной украинкой, которая сумела набрать зачетные баллы, стала Кристина Дмитренко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнования.
Кристина Дмитренко продемонстрировала лучший результат в команде. Спортсменка чисто отработала на первой огневой линии ("лежа"), но допустила один промах на стойке.
При этом ее скорость стрельбы (24.5 секунд) вошла в топ-15 общего зачета.
Финиш на 36-й позиции позволил Дмитренко добыть первые зачетные очки для украинской женской команды в этом сезоне.
Она также стала единственной представительницей Украины, которая завоевала право принять участие в гонке преследования.
Ни одна из четырех других биатлонисток не смогла преодолеть квалификационный барьер для участия в воскресном преследовании.
Анастасия Меркушина ошиблась дважды на первой стрельбе, но была безупречна на второй. Она заняла 71-е место.
Ее сестра Александра Меркушина допустила по одной ошибке на каждом рубеже и финишировала 69-й.
Лилия Стеблина показала четыре промаха (три на "лежке" и один на "стойке"), но с результатом 97-е место смогла опередить Дарью Чалык.
Дарья Чалык продемонстрировала худшую точность, не закрыв пять из десяти мишеней (два промаха на "лежке" и три на "стойке"). Она замкнула список украинских участниц на 94-й позиции.
Победу в спринте одержала представительница Франции Лу Жанмонно, которая отработала оба огневых рубежа без единого промаха.
Серебряным призером стала норвежская спортсменка Марен Киркейде (один промах), а "бронзу" завоевала Анна Магнуссон из Швеции, которая также отстрелялась чисто.
...
36. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1) +1:34.1
69. Александра Меркушина (Украина, 1+1) +2:34.9
71. Анастасия Меркушина (Украина, 2+0) +2:37.3
94. Дарья Чалык (Украина, 2+3) +3:37.0
97. Лилия Стеблина (Украина, 3+1) +3:56.4
