Приходько призналась, почему спит по 3 часа и боится засыпать

Почему Приходько спит по 3-4 часа

Артистка объяснила, что последствия бессонницы видны даже внешне.

"Соответственно почему я в очках? Потому что у меня постоянные синяки под глазами. Я уже не понимаю, что с этим сном делать", - призналась она.

При этом Приходько принципиально отказывается от снотворных препаратов.

"Я не борюсь методом таблеток. Я считаю, что это абсолютно неправильный шаг. Сначала будет привыкание, война закончится - и как с этого спрыгивать?" - объяснила певица.

По ее словам, главная причина бессонницы - тревожность за детей, которая обострилась после первых массированных атак.

"Началось это, когда была первая баллистика. Тогда появился страх спать ночью", - вспомнила она.

Артистка описывает свой режим как отрывистый и нестабильный.

"Я могу до двух ночи не спать, в 4 утра проснуться, походить до 5-6 и только тогда заснуть", - рассказала Приходько.

Она также признается, что если бы вопрос безопасности детей был решен, уровень тревоги значительно уменьшился бы.

"Если бы можно было решить вопрос безопасности детей, мы с мужем так сильно не переживали бы", - добавила певица.

Несмотря на проблемы со сном, к специалистам она не обращалась и медикаментозное лечение не рассматривает.

"Посадить меня на таблетки, чтобы я что-то в этой жизни проспала? Я не могу себе этого позволить", - подчеркнула она.

Вместо этого артистка выбирает более мягкие методы:

"Я пью седативный чай, успокаивающие травы. Очень много украинцев употребляют антидепрессанты, но я противник этого", - сказала она.

В то же время Приходько отмечает, что уже не впервые живет в условиях недостатка сна - подобный опыт у нее был во время поездок в зону АТО/ООС с 2014 года и напряженных гастролей.

"3-4 часа сна - это не так страшно. Я это уже проходила", - отметила певица.

Чтобы компенсировать усталость, она позволяет себе отдых днем и старается не перегружать себя.

"Я могу целый день полежать, ничего не делать - таким образом компенсирую сон", - пояснила она.

По мнению артистки, важно сосредотачиваться на собственном комфорте даже в сложных условиях.

"Нужно строить возле себя мир максимально, а не плыть за войной. Создать свою зону комфорта хотя бы в квартире - это возможно", - подытожила Приходько.