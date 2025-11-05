Прибыла тайно и пешком пересекла границу. СМИ узнали детали визита Анджелины Джоли

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во второй раз с 2022 года посетила Украину. Мировая звезда пешком пересекла границу во время своего неожиданного визита, о котором никому в украинской власти не было известно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Высокопоставленный украинский чиновник сообщил изданию, что Джоли не проинформировала правительство о своем намерении посетить страну. По его словам, она пересекла границу с Украиной пешком.
Это был ее второй визит в Украину после полномасштабного вторжения России в 2022 году. До этого она посетила город Львов.
По словам чиновника, член группы, которая сопровождала Джоли, имел инцидент с представителями ТЦК, однако пока точно не известно, что именно произошло.
На запрос Politico представители Сухопутных войск ВСУ сообщили, что "не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подробности того, что произошло".
В то же время они сообщили, что информация, которая распространяется в СМИ, "является искаженной". Представитель Джоли отказался от официального комментария.
Напомним, Анджелина Джоли прибыла в Херсон, где посетила местные медицинские учреждения, в частности роддом и детскую больницу.
Посол доброй воли ООН уделила особое внимание маленьким пациентам детской больницы. Кроме того, она осмотрела условия пребывания пациентов, пообщалась с медиками и матерями, которые находятся в родильном отделении.
Отметим, в соцсетях распространили информацию о том, что одного из водителей Джоли якобы задержали работники ТЦК Николаевщины.
Сообщается, что на одном из блокпостов у него проверяли документы, после чего забрали в ТЦК. Мужчину якобы долго не отпускали, мол, пришлось даже обращаться к представителям Офиса президента.
В конце концов в ТЦК лично прибыла сама Джоли, после чего задержанного отпустили.