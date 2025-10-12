ua en ru
Претендент на титул IBF и конкурент Кроуфорда: украинские боксеры ярко завоевали чемпионские титулы

Воскресенье 12 октября 2025 10:46
Претендент на титул IBF и конкурент Кроуфорда: украинские боксеры ярко завоевали чемпионские титулы Фото: Карен Чухаджян (instagram.com/karen_chukhadzhian)
Автор: Андрей Костенко

Украинские боксеры Карен Чухаджян и Виктор Постол за один вечер завоевали три чемпионских титула в профессиональном боксе.

О достижениях отечественных спортсменов рассказывает РБК-Украина.

Нокаут в Риге

29-летний Чухаджян стал обладателем сразу двух чемпионских поясов, одолев аргентинца Хоэля Маркоса Мафауда нокаутом во втором раунде.

Бой состоялся в латвийской Риге. На второй минуте второго раунда украинец провел серию точных ударов, после которых соперник не смог продолжить поединок. Таким образом, Чухаджян завоевал титулы WBO International и IBF International в полусреднем весе.

Эта победа стала для Карена 26-й в карьере и второй в 2025 году. В мае он единогласным решением судей одолел другого аргентинца - Кристиана Хавьера Аялу.

Чухаджян дважды в карьере боролся за титул чемпиона мира по линии IBF, но оба раза уступил американскому доминатору дивизиона Джарону Эннису. В разные годы он владел титулами WBO Youth, WBC Youth Silver, а также поясом интерконтинентального чемпиона IBF.

Сейчас в рейтинге IBF он занимает шестое место, уступая лишь нескольким топ-боксерам во главе с непобежденным британцем Льюисом Крокером.

Претендент на титул IBF и конкурент Кроуфорда: украинские боксеры ярко завоевали чемпионские титулы

Виктор Постол (фото: instagram.com/spartabox_faniian_promotions)

Преимущество в Киеве

Еще один украинец, 41-летний Виктор Постол (33-5, 13 КО), также пополнил свою коллекцию титулов. Он победил Алехандро Мойю из Испании (22-3, 12 КО) единогласным решением судей в поединке, который проходил во Дворце спорта в Киеве.

Бой продлился все 10 раундов, после чего судьи единогласно отдали победу украинцу. Постол завоевал титул IBO International в первом полусреднем весе.

Это вторая победа подряд для украинца после длительного перерыва: в начале года он победил аргентинца Андреаса Техаду - это был его первый бой после полуторагодичной паузы.

Постол в 2015-2016 годах был чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе. С этим титулом в июле 2016-го он вышел на объединительный поединок с тогдашним чемпионом WBO американцем Теренсом Кроуфордом и проиграл единогласным решением судей. То поражение от нынешней легенды бокса стало первым в карьере украинца.

Ранее мы писали, что искусственный интеллект станет судьей важного боя в боксе.

Также читайте о топ-5 наиболее вероятных соперников Александра Усика прямо сейчас.

