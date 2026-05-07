Возвращение флага и гимна: МОК определились с судьбой Беларуси и РФ на международной арене

Конец "нейтральности" для Беларуси

Главной новостью заседания стала смена вектора в отношении белорусских спортсменов. МОК официально рекомендовал международным федерациям снять ограничения на использование национальной символики. Это означает, что белорусы смогут возвращаться на мировые арены под собственным государственным флагом, а в случае их побед снова будет звучать национальный гимн.

Фактически организация предлагает отказаться от статуса "нейтральных атлетов" (AIN) для представителей Беларуси, возвращая им право полноценного участия в олимпийском движении.

Россия - пока без изменений

Для российских атлетов ситуация остается неизменной. МОК оставил в силе запрет на любую атрибутику РФ (флаг, гимн, цвета). Россияне и в дальнейшем смогут выступать только как индивидуальные нейтральные спортсмены без всякой привязки к своей стране.

Такая непреклонность комитета обусловлена двумя ключевыми факторами. Во-первых, отсутствием шагов со стороны РФ к прекращению агрессии.

Кроме того, последние данные Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказались ошеломляющими. Расследование подтвердило употребление запрещенных препаратов более 300 российскими атлетами, что окончательно лишило РФ шансов на смягчение санкционного режима.

Реакция Украины

Украинская сторона отреагировала на решение МОК молниеносно и крайне жестко. Министр молодежи и спорта Матвей Бедный назвал такой шаг "откровенно слабой позицией", которая игнорирует реалии войны.

"Мы не можем разделять санкции на "политические" и "спортивные". Не бывает так, что утром государство-сателлит помогает убивать наших людей, а вечером его атлеты поднимают свой флаг. Это абсурд", - подчеркнул Бедный в комментарии изданию "Чемпион".

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины также выразил официальный протест, отметив, что Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для ударов по украинским городам и логистики армии РФ. В ведомстве подчеркнули, что никаких гуманитарных оснований для такого "подарка" белорусам не существует.