RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Возвращение олимпийской чемпионки: сборная Украины по биатлону радикально изменила состав на эстафету

Фото: Юлия Джима (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Женская сборная Украины по биатлону объявила состав на эстафету на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. В команде - существенные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Дебют Джимы и возвращение Городной

По сравнению с предыдущими этапами украинская команда выйдет на старт в значительно обновленном составе.

В эстафетную четверку возвращается Елена Городна, которая в последний раз бежала командную гонку на стартовом этапе сезона в Эстерсунде. А для олимпийской чемпионки Юлии Джимы эстафета в Оберхофе станет первой командной гонкой в сезоне Кубка мира-2025/26.

В то же время, в заявку не попала Александра Меркушина, которая была неизменной участницей эстафетных четверок Украины в нынешнем сезоне. Биатлонистка сообщила в соцсетях, что пропустит командный старт из-за болезни.

Состав Украины на женскую эстафету в Оберхофе:

  • Кристина Дмитренко
  • Дарья Чалык
  • Юлия Джима
  • Елена Городна

Изменения ролей в команде

По сравнению с эстафетой в Хохфильцене неизменными в составе остались Кристина Дмитренко и Дарья Чалык.

В Оберхофе Дмитренко впервые в сезоне будет открывать женскую эстафету - ранее она бежала второй этап в Эстерсунде и Хохфильцене.

Чалык на этот раз будет стартовать второй. Для нее этот забег станет вторым командным стартом в карьере: на предыдущем этапе она преодолевала третий этап дистанции.

Где и когда смотреть эстафету

Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится в субботу, 10 января. Начало - в 15:25 по киевскому времени.

Прямую трансляцию соревнований покажет "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільного".

Читайте РБК-Украина в Google News
БиатлонКубок мираСборная Украины