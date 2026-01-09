Возвращение олимпийской чемпионки: сборная Украины по биатлону радикально изменила состав на эстафету

Дебют Джимы и возвращение Городной

По сравнению с предыдущими этапами украинская команда выйдет на старт в значительно обновленном составе.

В эстафетную четверку возвращается Елена Городна, которая в последний раз бежала командную гонку на стартовом этапе сезона в Эстерсунде. А для олимпийской чемпионки Юлии Джимы эстафета в Оберхофе станет первой командной гонкой в сезоне Кубка мира-2025/26.

В то же время, в заявку не попала Александра Меркушина, которая была неизменной участницей эстафетных четверок Украины в нынешнем сезоне. Биатлонистка сообщила в соцсетях, что пропустит командный старт из-за болезни.

Состав Украины на женскую эстафету в Оберхофе:

Кристина Дмитренко

Дарья Чалык

Юлия Джима

Елена Городна

Изменения ролей в команде

По сравнению с эстафетой в Хохфильцене неизменными в составе остались Кристина Дмитренко и Дарья Чалык.

В Оберхофе Дмитренко впервые в сезоне будет открывать женскую эстафету - ранее она бежала второй этап в Эстерсунде и Хохфильцене.

Чалык на этот раз будет стартовать второй. Для нее этот забег станет вторым командным стартом в карьере: на предыдущем этапе она преодолевала третий этап дистанции.

Где и когда смотреть эстафету

Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе состоится в субботу, 10 января. Начало - в 15:25 по киевскому времени.

Прямую трансляцию соревнований покажет "Суспільне Спорт", а также региональные телеканалы "Суспільного".