Повезло или наоборот? Жеребьевка Евро-2028 подготовила Украине неожиданный сюрприз

Европейская гандбольная федерация определила состав квалификационных групп на ЧЕ-2028. Сборная Украины будет соревноваться за путевку в финальную часть турнира с представителями Исландии, Сербии и Эстонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Путь "сине-желтых" к континентальному первенству

По результатам официальной церемонии жеребьевки, 32 национальные команды были распределены на восемь квартетов. Украинская сборная попала в Группу 3.

Для выхода в основную сетку соревнований подопечным необходимо занять первое или второе место в группе.

Также шансы на проход будут иметь четыре лучшие команды, которые финишируют на третьих позициях.

Полный состав квалификационных групп:

Группа 1: Хорватия, Нидерланды, Литва, Финляндия

Группа 2: Норвегия, Австрия, Грузия, Турция

Группа 3: Исландия, Сербия, Украина , Эстония

Группа 4: Венгрия, Фарерские острова, Черногория, Косово

Группа 5: Словения, Чехия, Босния и Герцеговина, Израиль

Группа 6: Франция, Польша, Румыния, Латвия

Группа 7: Германия, Италия, Бельгия, Словакия

Группа 8: Швеция, Северная Македония, Греция, Люксембург

Кто будет противостоять украинцам: анализ оппонентов

Самым серьезным вызовом для нашей команды станет сборная Исландии.

Островитяне являются стабильными участниками топ-турниров: на их счету 14 выступлений на Евро, включая "бронзу" 2010 года и четвертое место на недавнем первенстве 2026 года.

Сербия также принадлежит к элите европейского гандбола, не пропустив ни одного из девяти последних чемпионатов.

Наивысшим достижением сербов являются серебряные награды домашнего Евро-2012. На предыдущем турнире команда заняла 19-ю строчку.

Аутсайдером квартета считается Эстония.

Эта сборная еще ни разу не пробивалась в финальные стадии крупных международных форумов, поэтому участие в отборе станет для нее очередной попыткой дебютировать на высоком уровне.

Исторический контекст и регламент

Украина имеет солидный опыт выступлений на ЧЕ, приняв участие в восьми розыгрышах.

Рекордным остается 2002 год, когда национальная команда заняла 11-е место.

На нынешнем Евро "сине-желтые" завершили выступления на 24-й позиции.

Первые матчи квалификационного цикла запланированы на 4-5 ноября 2026 года. Финальный перечень участников турнира станет известен в мае 2027-го.

Напомним, что хозяевами Евро-2028 станут Швейцария (Цюрих), Португалия (Лиссабон) и Испания (Мадрид и Валенсия).