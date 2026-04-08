Поражение "Реала" и драма в Лиссабоне: результаты ЛЧ, которые шокировали фанатов

09:08 08.04.2026 Ср
2 мин
Даже поражение "Реала" не помешало украинцу стать главным героем вечера в Мадриде
aimg Екатерина Урсатий
Лига чемпионов 2025/26 (фото: Getty images)

Первые поединки четвертьфинальной стадии главного еврокубка подарили неожиданные развязки. Мадридский клуб на своем поле отдал победу мюнхенцам, тогда как "канониры" вырвали викторию в Лиссабоне.

Триумф "Баварии" на "Сантьяго Бернабеу"

Мюнхенская команда начала встречу агрессивно, заставив Андрея Лунина вступать в игру с первых секунд.

Несмотря на активность звездных нападающих "сливочных" Мбаппе и Винисиуса, счет открыли гости. В конце первого тайма Луис Диас реализовал момент после паса Гнабри.

Сразу после перерыва ситуация для мадридцев ухудшилась: Гарри Кейн удвоил преимущество немецкого гранда.

Хозяева смогли ответить лишь одним точным ударом Мбаппе на 74-й минуте. Несмотря на финальный штурм, подопечные Альваро Арбелоа не сумели избежать поражения.

Бенефис Андрея Лунина несмотря на поражение

Украинский голкипер стал светлым пятном в игре "Реала". Аналитический ресурс Sofascore признал уроженца Берестина лучшим игроком в составе мадридцев, поставив ему высокую оценку 8.0.

В течение матча Лунин совершил 5 важных сейвов и продемонстрировал качественную игру ногами, выполнив 27 передач с точностью 81%.

Драматическая победа "Арсенала" в Португалии

Параллельная игра в Лиссабоне длительное время проходила без забитых мячей. Лондонский "Арсенал" имел преимущество, однако взятие ворот во втором тайме отменили из-за положения вне игры.

Судьба противостояния была решена уже в компенсированное арбитром время. Кай Гаверц удачно воспользовался передачей Мартинелли и принес "канонирам" минимальную победу над "Спортингом".

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи:

  • "Реал" - "Бавария" - 1:2 (Мбаппе, 74 - Диас, 41, Кейн, 46)
  • "Спортинг" - "Арсенал" - 0:1 (Гаверц, 90+1)

Ответные матчи, которые определят участников полуфинала, запланированы на 15 апреля. Напомним, что финальная игра турнира состоится 30 мая в Будапеште.

