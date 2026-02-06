У популярной украинской певицы обнаружили опухоль: что известно

Даша опубликовала эмоциональную сторис с больничной койки.

По словам певицы, несколько недель она жила с этой информацией молча, однако решила быть откровенной с подписчиками.

"Вообще я хотела оставить эту тему в тени, но я ненавижу что-то скрывать. Уже несколько недель живу с информацией, что у меня в груди нашли опухоль. Она появилась за три месяца и выросла уже до 2 см. За три-четыре, блин, месяца. Конечно, биопсию я сделала. Это был ужас. Теперь жду результат, но в любом случае будет операция", - написала Майорова.

Исполнительница подчеркнула, что сильный стресс и холод непосредственно повлияли на ее состояние здоровья, и призвала аудиторию не игнорировать профилактические обследования.

"Если вы думаете, что стресс и холод никак не влияют на здоровье - я вам доказательство. Я не хочу вас пугать, но реально лучшее решение, которое я ввела себе в привычку - раз в год делать базовый чекап. И раз в полгода проверять витамины и т.д. Такая история", - отметила Майорова.

Даша Майорова рассказала о проблемах со здоровьем (фото: instagram.com/dashatm19)

В то же время артистка успокоила поклонников, отметив, что ее моральное состояние стабильное, а впоследствии она готова детальнее рассказать о ситуации.

"Если что, мое моральное состояние уже окей. Могу на днях записать видео с подробностями. Возможно, для кого-то это будет поддержкой, а для кого-то - звоночком, что вы давно не уделяли время своему здоровью", - добавила девушка.

Также знаменитость попросила подписчиков не сообщать об этом ее маме, поскольку она скрывает от нее эту информацию.

Стоит отметить, что осенью прошлого года Майорова уже перенесла операцию на груди.

Тогда она признавалась, что сделала не увеличение, а уменьшение бюста, объяснив это давней мечтой и резкими изменениями веса.

"Это было моей мечтой еще с 13 лет. Плюс я пережила три резких похудения, и мы наконец-то исправили гравитацию. В ближайшее время я буду не очень активно на связи - реабилитация непростая", - писала тогда Даша.

Даша Майорова делала операцию по уменьшению груди (фото: instagram.com/dashatm19)

Что известно о Даше Майоровой

Даша Майорова родом из Кременчуга. До популярности в соцсетях она работала визажистом.

Широкую узнаваемость ей принес TikTok, где она публиковала обзоры бьюти-продуктов, лайфхаки и личный контент.

Даша Майорова (фото: instagram.com/dashatm19)

Впоследствии блогерша активно развила музыкальную карьеру. Благодаря многотысячной аудитории в соцсетях ее песни быстро стали вирусными.

Среди самых известных треков MAYOROVA - "Думки", "Имя", "Незаменимых", "Поджог" и другие композиции.