Несмотря на желание Турана: "Шахтер" выбрал стадион на матч против "Леха" в Лиге конференций

Донецкий "Шахтер" выбрал арену, на которой будет принимать польский "Лех" в рамках 1/8 финала Лиги конференций. Несмотря на публичное желание главного тренера сменить страну проведения домашних игр и трогательное приглашение от иностранных фанатов, клуб остановился на проверенном варианте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "горняков" .

Место и дата проведения

Номинально домашняя встреча украинского клуба состоится 19 марта в 22:00 по киевскому времени. Принимать поединок будет Городской стадион имени Генрика Реймана в Кракове. Первая игра противостояния пройдет в Познани 12 марта в 19:45.

Таким образом, донетчане проведут обе встречи в Польше, сойдясь в противостоянии с ныне третьей командой местной Экстраклясы.

Турецкий вариант Турана

Ранее главный тренер "Шахтера" Арда Туран заявлял, что хотел бы избежать ситуации, когда оба матча плей-офф проходят в стране соперника. Наставник рассматривал возможность переноса игры в Турцию - на стадион "Гезтепе" в Измире.

"Признаюсь честно - я не хотел бы проводить два матча включая номинально домашний в Польше против польской команды. Если это будет технически возможно, мы хотели бы провести этот матч на стадионе "Гезтепе", - отмечал Туран после жеребьевки.

Фанаты турецкого клуба активно поддержали эту идею. Во время матча местной Суперлиги они вывесили баннер с эмблемами обоих клубов и надписью: "Наш дом - ваш дом".

Однако, несмотря на гостеприимство Измира, "Шахтер" остался верен польской локации.

Что дальше

Если "Шахтер" преодолеет сопротивление "Леха" по сумме двух матчей, то в четвертьфинале Лиги конференций встретится с победителем пары АЗ (Алкмар, Нидерланды) - "Спарта" (Прага, Чехия). Матчи запланированы на 9 и 16 апреля.