Пономаренко возвращается: "Динамо" с голом-шедевром оформило волевой камбэк против "Зари"

УПЛ. 24-й тур

"Динамо" - "Заря" - 3:1

Голы: Пономаренко, 19, Бражко, 63 (с пенальти), Редушко, 68 - Будковский, 7 (с пенальти)

Как "Динамо" ломало игру

К игре против луганчан киевляне подходили в подавленном состоянии после двух минимальных поражений подряд - от "Карпат" и "Металлиста 1925". Из-за этих осечек действующий чемпион даже вылетел из четверки лучших команд чемпионата.

Матч с "Зарей" также начался по сценарию соперника. Уже на 7-й минуте форвард киевлян Матвей Пономаренко "привез" пенальти в свои ворота, сбив Артема Слесаря. Опытный Филипп Будковский уверенно реализовал приговор - 0:1.

Однако юный нападающий "бело-синих" быстро реабилитировался: на 19-й минуте Пономаренко замкнул пас Николая Шапаренко, сравняв счет и забив свой 10-й гол в сезоне.

ВАР, пенальти и гол-красавец

В конце первого тайма арбитр отменил гол капитана киевлян Виталия Буяльского из-за офсайда, но во второй половине встречи давление "Динамо" дало результат. На 63-й минуте Владимир Бражко вывел хозяев вперед, реализовав пенальти за игру рукой Деяна Попары.

Окончательную точку в матче поставил Богдан Редушко. 19-летний вингер на 68-й минуте замкнул навес Назара Волошина эффектным ударом слета в падении, сняв все вопросы о победителе.

Турнирные расклады

Благодаря этому успеху "Динамо" набрало 44 очка и вернуло себе четвертую строчку, опередив "Металлист 1925". Впрочем, харьковчане свой матч 24-го тура еще не сыграли. В субботу, 18 апреля, они проведут домашнюю встречу с "Кудривкой".