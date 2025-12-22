Умер певец Крис Ри: 5 его песен, которые знают даже те, кто не слушает рок

Что известно о смерти Криса Ри

Музыкант умер в больнице после болезни. О смерти артиста сообщила его семья.

В заявлении от имени жены и двух детей указано, что Крис Ри умер мирно, в окружении близких. Семья попросила уважать приватность в период скорби.

Последние годы жизни певец имел серьезные проблемы со здоровьем. Еще в 2001 году ему диагностировали рак поджелудочной железы, из-за чего была проведена сложная операция по ее удалению. После этого Ри длительное время жил с серьезными осложнениями. В 2016 году музыкант также перенес инсульт.

Несмотря на это, Крис неоднократно возвращался к творчеству, записывал музыку и выходил на сцену настолько, насколько позволяло состояние здоровья.

Умер Крис Ри (фото: Getty Images)

Кто такой Крис Ри и почему его знают миллионы

Крис Ри родился в британском городе Мидлсбро. Мировую известность он получил в конце 1970-х и в 1980-х годах благодаря своему узнаваемому голосу, блюзовому звучанию и меланхоличной манере исполнения.

Его дебютный альбом "Whatever Happened to Benny Santini?" вышел в 1978 году. Название было связано со сценическим псевдонимом, который предлагал музыканту лейбл, но сам Ри быстро отказался от него, решив выступать под собственным именем.

Песня "Fool" принесла ему номинацию на премию Grammy и открыла дверь на мировую сцену. А "Driving Home for Christmas" это песня, которая стала рождественской классикой. Впервые она прозвучала в 1986 году.

Композиция ежегодно возвращается в чарты накануне праздников, а в этом году снова прозвучала в рождественской рекламе, напомнив об артисте новому поколению слушателей.

Самые популярные песни Криса Ри

"The Road to Hell Pt 2"

"The Blue Cafe"

"Fool If You Think Its Over"

"Driving Home For Christmas"