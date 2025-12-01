Умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Мунтян

На 80-м году жизни ушел бывший полузащитник киевского "Динамо" и один из самых известных украинских тренеров Владимир Мунтян.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба "Динамо".

Одна из главных фигур в истории "Динамо"

Владимир Мунтян стал частью основного состава "Динамо" в 1965 году и провел в команде 12 сезонов. За этот период он семь раз завоевывал титул чемпиона СССР и дважды поднимал над головой Кубок страны.

1975 год стал особенным для "бело-синих" и для самого Мунтяна. Команда завоевала Кубок обладателей Кубков, а затем также Суперкубок УЕФА - первые трофеи такого уровня в истории украинского клубного футбола.

Один из самых ярких сезонов Мунтян провел в чемпионате 1968/69 годов. Под руководством Виктора Маслова он сыграл 41 матч и забил 12 голов, а по итогам работы на поле был признан лучшим футболистом СССР в 1969 году.

Выступления за сборную и международные успехи

В составе сборной СССР Мунтян провел 49 поединков и забил семь мячей.

Он выступал на мундиале 1970 года, стал вице-чемпионом Евро-1972 и выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 1976 года.

Тренерский путь

После завершения игровой карьеры Владимир Мунтян перешел в тренерскую деятельность.

В конце 1980-х он работал на Мадагаскаре, а уже в 1992-1994 годах возглавлял молодежную сборную Украины. Определенный период Мунтян исполнял обязанности главного тренера национальной команды.

Позже руководил сборной Гвинеи, а также рядом украинских клубов, среди которых Черкассы, Таврия, Оболонь, Кривбасс и Ворскла. Работал в тренерском штабе "Динамо" и "Динамо-2".

В 2020 году его вклад в футбол был отмечен орденом князя Ярослава Мудрого V степени.