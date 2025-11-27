Покер Мбаппе, камбэк Лунина и первая победа "Бенфики": что произошло в драматическом туре ЛЧ

Лунин вернулся в старт "Реала" и сыграл первый матч за более чем полгода

Украинский вратарь впервые в сезоне вышел в заявке мадридского клуба из-за внезапной болезни основного голкипера Тибо Куртуа. Лунин сразу получил место в старте на выездной встрече с "Олимпиакосом", за который выступает другой украинец - Роман Яремчук.

Уже на старте поединка мадридский вратарь пропустил после точного удара Шикинью. Впоследствии Лунин несколько раз выручил команду, отразил опасный выстрел того же Шикинью, эффектно парировал удар Мехди Тареми головой и уверенно действовал на выходах.

Несмотря на пять сейвов, Андрей трижды доставал мяч из сетки. "Реал", в свою очередь, выиграл благодаря фантастическому покеру Килиана Мбаппе - 4:3.

Это первое появление Лунина в официальном матче с 24 мая, когда он провел "сухой" поединок в Ла Лиге.

Мадридцы после победы имеют 12 очков и идут пятыми в группе. Следующий матч - 30 ноября против "Жироны".

Трубин и Судаков помогли "Бенфике" одержать первую победу в ЛЧ сезона

"Бенфика" впервые за пять туров взяла три очка, обыграв "Аякс" - 2:0. Оба украинца начали матч в старте.

Георгий Судаков, который недавно восстановился после травмы, уже на шестой минуте стал автором ключевого стандарта: после его углового случился гол Даля на добивании.

Полузащитник отыграл 81 минуту, активно участвовал в комбинациях и после замены увидел второй мяч своей команды - Леандру Баррейро поставил точку в матче уже на 90-й минуте.

"Бенфика" поднялась на 28-е место в общей таблице ЛЧ, имея теперь 3 очка. Далее команда сыграет с "Наполи" 10 декабря.

Другие результаты тура: триумф "Арсенала" и безумие в матче ПСЖ - "Тоттенхэм"

Центральное противостояние тура завершилось победой "Арсенала" над "Баварией" - 3:1. Лондонцы продолжают идеальный путь в Лиге чемпионов, оставаясь единственной командой без потери очков.

Юрриен Тимбер открыл счет, Нони Мадуэке и Габриэл Мартинелли оформили победный результат, тогда как "Бавария" ответила голом Карла.

Париж выдал один из самых ярких матчей вечера - победил "Тоттенхэм" 5:3. Португалец Витинья оформил хет-трик, а итальянец Тео Эрнандес завершал матч с удалением. Илья Забарный вышел на финальные секунды в составе ПСЖ.

Все результаты 5-го тура Лиги чемпионов

26 ноября:

"Айнтрахт" - "Аталанта" 0:3

ПСЖ - "Тоттенхэм" 5:3

"Ливерпуль" - ПСВ 1:4

"Спортинг" - "Брюгге" 3:0

"Олимпиакос" - "Реал" 3:4

"Арсенал" - "Бавария" 3:1

"Атлетико" - "Интер" 2:1

"Пафос" - "Монако" 2:2

"Копенгаген" - "Кайрат" 3:2

25 ноября:

"Наполи" - "Карабах" 2:0

"Славия" - "Атлетик" 0:0

"Марсель" - "Ньюкасл" 2:1

"Буде-Глимт" - "Ювентус" 2:3

"Манчестер Сити" - "Байер" 0:2

"Боруссия" - "Вильярреал" 4:0

"Челси" - "Барселона" 3:0

"Аякс" - "Бенфика" 0:2

"Галатасарай" - "Юнион Сент-Жилуаз" 0:1