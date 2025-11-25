ua en ru
Спорт

Украина узнала свою корзину ЧМ-2026: кого точно не встретим на мундиале

Вторник 25 ноября 2025 20:08
Сборная Украины по футболу (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украина узнала свою корзину перед жеребьевкой финальной части чемпионата мира-2026. После выступления в отборе подопечные Сергея Реброва вышли в плей-офф, где определят последнего участника мундиаля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Украина в плей-офф и корзины жеребьевки

ФИФА официально объявила составы корзин жеребьевки группового этапа ЧМ-2026, которая состоится 5 декабря. Сборная Украины, как участник плей-офф квалификации, попала в последнюю четвертую корзину.

Это гарантирует, что в групповом этапе украинцы не сыграют против Иордании, Кабо-Верде, Ганы, Кюрасао, Гаити, Новой Зеландии, а также двух победителей межконтинентального плей-офф и еще трех команд, которые пробьются из европейских плей-офф.

Результаты отбора и перспективы

В группе D отбора к ЧМ-2026 Украина заняла второе место после Франции, опередив Исландию и Азербайджан, и набрала 10 очков в шести матчах.

Теперь подопечные Реброва будут ждать плей-офф, где в полуфинале встретятся со Швецией 26 марта 2026 года.

В случае победы украинцы выйдут на победителя пары Польша - Албания, чтобы решить окончательно, кто получит путевку на мировое первенство.

Таким образом, Украина сохраняет шансы на историческое участие в мундиале, но для этого придется одолеть двух соперников в плей-офф квалификации.

Составы корзин жеребьевки ЧМ-2026:

  • Корзина 1: Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия
  • Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Республика Корея, Эквадор, Австрия, Австралия
  • Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР
  • Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, два победителя межконтинентального плей-офф и четыре победителя европейского плей-офф

Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
