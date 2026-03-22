"Услышала, что я ноль": жена Павлика заявила об угрозах и назвала виновных

Что произошло за кулисами концерта

Репяхова заявила, что зрители видели лишь красивую картинку выступления, однако за сценой Дворца "Україна" ситуация была совсем другой. Она призналась, что пережила сильный стресс и до сих пор находится в шоковом состоянии.

"То, что происходило за кулисами, сложно даже описать словами. Это был полный абсурд, напряжение и вещи, которые не должны происходить в принципе. Я столкнулась с психологическим давлением и унижением, абсолютно незаслуженной агрессией в свою сторону со стороны организаторов концерта", - пожаловалась жена Павлика.

"Как следствие, для меня этого концерта почти не существует. Я помню только первые несколько песен. Дальше - пустота. Сейчас я в состоянии сильного шока и мне нужно время, чтобы это прожить и прийти в себя", - добавила она.

Екатерина получила немало сообщений от фанов, которые ее поддержали. В ответ она раскрыла больше деталей. По ее словам, во время конфликта она услышала унизительные слова в свой адрес.

"Я вчера услышала, что я не концертный директор, а ноль. И свои обязательства должна выполнять только дома. Я думала, таких людей уже в мире не существует, но почему-то жизнь послала такого человека", - написала Репяхова.

На фоне всего этого Екатерина публично обратилась к администрации Дворца "Украина" и заявила, что ожидает официальной реакции.

Репяхова пожаловалась на угрозы и давление (скриншоты)

Она подчеркнула, что ситуация выходит за пределы профессиональной этики и человеческого уважения, а также сообщила, что имеет зафиксированные факты, в том числе и угрозы.

"Именно поэтому я жду: публичных извинений и публичной позиции по пересмотру внутренней культуры общения и отношения к людям и зрителям", - подчеркнула она.

Также Репяхова отметила, что в случае отсутствия реакции оставляет за собой право решать ситуацию в правовом поле.

Избранница Павлика показала сообщения от зрителей, которые также жаловались на поведение охраны во время концерта. В частности, фанам не позволяли танцевать и дарить цветы артисту. Сама Екатерина подтвердила, что не могла повлиять на эти ограничения, хотя ситуация ее шокировала.

Репяхова подчеркнула, что для нее эта история пока не завершена. Она заявила, что хочет, чтобы подобные ситуации больше не повторялись ни с артистами, ни с их командами.