Плотницкого не остановить: украинец стал главным героем финала и получил "золото" в Италии

Триумфальное шествие "Перуджи" в плей-офф

Команда украинца продемонстрировала абсолютную доминацию на протяжении всего сезона.

Став лучшими в регулярном чемпионате (20 побед в 22 встречах), подопечные "Перуджи" не сбавили обороты и в играх на вылет.

На пути к главному трофею они поочередно одолели "Монцу" и "Пьяченцу", завершив обе серии с результатом 3:0.

В финальном противостоянии соперником выступила "Лубе Чивитанова".

Несмотря на свой статус шестой команды "регулярки", этот клуб произвел настоящий фурор в плей-офф, выбив фаворитов турнира - "Трентино" и "Верону".

Ход решающего поединка

Финальная серия завершилась досрочно в трех матчах. После уверенных побед в первых двух играх (3:0 и 3:1), третья встреча стала настоящим испытанием характера.

Начало матча осталось за игроками "Лубе Чивитановы", которые вырвали победу в первом сете на напряженном "больше-меньше" - 27:25.

Однако "Перуджа" сумела перехватить инициативу. Выиграв вторую партию (26:24), клуб Плотницкого больше не давал шансов оппонентам.

Следующие два сета завершились со счетами 25:22 и 25:20 в пользу фаворитов, что зафиксировало итоговую победу в матче 3:1.

Историческое достижение украинца

Для "Перуджи" этот титул стал третьим в истории клуба. Ранее команда поднималась на высшую ступень пьедестала в 2017 и 2024 годах.

Лично для Олега Плотницкого это второе чемпионство в итальянской Суперлиге.

Украинец выступал в четырех финалах национального первенства, получив за это время два "золота" (2024, 2026), два "серебра" (2021, 2022) и одну бронзовую награду в сезоне 2024/25.

Таким образом, лидер украинской сборной добывает медали элитного дивизиона Италии третий год подряд.