Пошла против воли родителей: Лилия Ребрик призналась, от чего отказалась ради актерства

Как Лилия Ребрик выбрала стать актрисой

По словам Лилии, ее воспитывали так, что каждый шаг должен был быть спланированным. Будучи отличницей, она серьезно готовилась к поступлению в медицинский университет и уже имела четкую учебную программу. Однако случайное объявление по радио о наборе на актерские курсы изменило все.

"Я представила, что всю жизнь должна ходить в белом халатике, в шапочке, в маске... И я, которая всегда любила стихи, поняла, что хочу туда, о чем услышала по радио. Это было мое первое сознательное решение против системы, по зову сердца", - вспоминает ведущая.

Родители звезды сначала скептически отнеслись к такому выбору, надеясь, что дочь не сдаст экзамены и таки поступит в "нормальный" ВУЗ. Однако Лилия поступила с первой попытки, или, как говорит ее дочь, - "с первого успеха".

Несмотря на осуществленную мечту о "красных дорожках", Ребрик предостерегает девушек, которые только планируют стать актрисами. Она отмечает, что эта профессия требует полной самоотдачи.

"На самом деле это огромный труд, профессия, в которой ты не принадлежишь себе. Ты не имеешь права даже заболеть по-человечески и взять больничный, потому что у тебя спектакль, эфир, съемки. Ты себе не принадлежишь", - добавляет Лилия.

В то же время актриса уверена: именно этот путь дал ей возможность раскрыть свою уникальность и научил мечтать смело.