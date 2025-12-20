ua en ru
Пидручный и Мандзин отыграли позиции и попали в топ-30 персьюта в Анси

Суббота 20 декабря 2025 16:44
Пидручный и Мандзин отыграли позиции и попали в топ-30 персьюта в Анси Виталий Мандзин (фото: biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko)
Автор: Екатерина Урсатий

Во французском Анси состоялся третий этап Кубка мира по биатлону, где мужчины соревновались в гонке преследования. Лидеры украинской команды завершили соревнования во второй половине зачетной зоны, тогда как другие спортсмены не смогли попасть в топ-30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Успех лидеров и борьба на дистанции

Лучший результат среди украинцев продемонстрировали Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный. Оба спортсмена допустили лишь по две ошибки на четырех огневых рубежах.

Мандзин, который стартовал с 49-го места, продемонстрировал впечатляющий прогресс благодаря высокой скорости на дистанции и чистой стрельбе на решающих этапах.

На финишной прямой он опередил капитана сборной Дмитрия Пидручного, заняв 28-е место. Пидручный финишировал вслед за партнером на 29-й позиции.

Стоит отметить, что по чистому времени прохождения персьюта оба украинца вошли в топ-20 самых быстрых биатлонистов гонки.

Другие представители "сине-желтых" не смогли попасть в очковую зону. Тарас Лесюк с тремя штрафными кругами завершил соревнования 44-м.

Богдан Борковский, который имел лучшую стартовую позицию среди украинцев (28-е место), из-за четырех промахов потерял много времени и пересек финишную черту 46-м.

Триумф Норвегии и стабильность Жаклена

Победителем гонки стал норвежец Йохан-Олав Ботн, который продемонстрировал идеальную меткость, закрыв все 20 мишеней.

Второе место занял местный любимец Эмильен Жаклен, несмотря на три штрафных круга. Бронзовую награду завоевал норвежец Йоханнес Дале-Шевдаль, для которого это уже второй подряд подиум на этапе в Анси.

Кубок мира. Анси. Гонка преследования (мужчины):

  1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0+0) 31:20.8
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 1+1+1+0) +17.6
  3. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+2) +17.9
  4. Эрик Перро (Франция, 1+0+0+0+0) +18.3
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 3+1+0+0) +22.5
  6. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+1+2+0) +24.7

...

28. Виталий Мандзин (Украина, 0+2+0+0) +2:22.0

29. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+0) +2:25.1

44. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+1+1) +4:14.3

46. Богдан Борковский (Украина, 2+1+0+1) +4:18.3

Программа этапа в Анси завершится в воскресенье, 21 декабря. В этот день состоятся масстарты среди мужчин и женщин.

Ранее мы представили полное расписание гонок и трансляций этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси.

Также читайте, как россияне через суды пытаются вернуться в мировой биатлон.

Сборная Украины Биатлон
