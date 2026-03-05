Первый старт после ОИ и изменения в сборной Украины: расписание гонок и трансляций Кубка мира по биатлону

Ротация в сборных Украины

После выступлений на олимпийских трассах тренерский штаб "сине-желтых" прибегнул к кадровым изменениям.

В мужскую команду вернулись Богдан Цымбал и Артем Тищенко, которые заменили Антона Дудченко и Тараса Лесюка. В женской сборной произошла "ротация сестер" - Анастасия Меркушина заменила Александру, которая сейчас соревнуется на юниорском чемпионате мира.

Этап в Контиолахти станет важным для лидеров сборной Украины. Виталий Мандзин после 10-го места в масстарте Олимпиады будет пытаться отобраться в эту гонку и на уровне Кубка мира. Показать топ-результаты нацелены также Дмитрий Пидручный, Кристина Дмитренко и Юлия Джима.

Состав сборной Украины на этап в Контиолахти

Мужчины:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Богдан Борковский

Богдан Цымбал

Артем Тищенко

Женщины:

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Елена Городна

Анастасия Меркушина

Дарья Чалык

Расписание этапа и где смотреть

Этап продлится с 5 по 8 марта. Его программа включает классические дисциплины: индивидуальные гонки, эстафеты и масстарты.

Расписание этапа в Контиолахти:

5 марта

18:05 - Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

6 марта

18:10 - Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

7 марта

14:40 - Масстарт, 12,5 км, женщины

16:40 - Эстафета, 4х7,5, мужчины

8 марта

14:30 - Эстафета, 4х6, женщины

17:55 - Масстарт, 15 км, мужчины

Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".