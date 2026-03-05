Первый старт после ОИ и изменения в сборной Украины: расписание гонок и трансляций Кубка мира по биатлону

В финском Контиолахти с 5 по 8 марта пройдет седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона-2025/26. Это первые официальные старты после завершения зимних Олимпийских игр, которые станут началом финишной прямой в борьбе за Хрустальные глобусы.
Расписание гонок и трансляций на этапе - подскажет РБК-Украина.
После выступлений на олимпийских трассах тренерский штаб "сине-желтых" прибегнул к кадровым изменениям.
В мужскую команду вернулись Богдан Цымбал и Артем Тищенко, которые заменили Антона Дудченко и Тараса Лесюка. В женской сборной произошла "ротация сестер" - Анастасия Меркушина заменила Александру, которая сейчас соревнуется на юниорском чемпионате мира.
Этап в Контиолахти станет важным для лидеров сборной Украины. Виталий Мандзин после 10-го места в масстарте Олимпиады будет пытаться отобраться в эту гонку и на уровне Кубка мира. Показать топ-результаты нацелены также Дмитрий Пидручный, Кристина Дмитренко и Юлия Джима.
Состав сборной Украины на этап в Контиолахти
Мужчины:
Женщины:
Этап продлится с 5 по 8 марта. Его программа включает классические дисциплины: индивидуальные гонки, эстафеты и масстарты.
Расписание этапа в Контиолахти:
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
Все гонки можно будет посмотреть на телеканале и сайте "Суспільне Спорт". Также прямые эфиры обеспечат региональные телеканалы "Суспільного".
