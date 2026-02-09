Первый гол Зинченко за новый клуб: мгновенная адаптация в "Аяксе"

Дебютный гол украинца

В понедельник, 9 февраля, Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Аякса" на товарищескую встречу.

Украинцу понадобилось минимум времени, чтобы продемонстрировать свой уровень: получив мяч на левом фланге перед штрафной площадкой, он решился на дальний удар.

Снаряд залетел точно в дальний угол ворот, не оставив шансов голкиперу соперников.

Этот гол стал для Александра первым в футболке амстердамского гранда. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу подопечных Фреда Грима.

Быстрая адаптация в Амстердаме

Напомним, что капитан сборной Украины присоединился к "божьим сынам" лишь 1 февраля 2026 года.

"Аякс" выкупил контракт игрока у лондонского "Арсенала" за 1,5 миллиона евро, подписав соглашение до завершения сезона 2025/26.

Официальный дебют Зинченко состоялся днями ранее в 22-м туре Эредивизи.

В игре против АЗ Алкмар (1:1) он появился на поле на 76-й минуте, заменив Оуэна Вейндала, и помог команде вырвать ничью в компенсированное время.

Возвращение в Нидерланды

Для 29-летнего футболиста это уже второй этап карьеры в чемпионате Нидерландов. Ранее, в сезоне 2016/17, он защищал цвета ПСВ, где провел 17 встреч.

Первую половину текущего сезона Александр сыграл в аренде за английский "Ноттингем Форест", однако результативными действиями в АПЛ не отличался.

Сейчас "Аякс" занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 39 очков.

Главный тренер клуба уже успел положительно оценить первые шаги украинского легионера в новой команде.