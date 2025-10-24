Первая Церемония роз на "Холостяке": с кем попрощался Цымбалюк во втором выпуске

Во втором выпуске "Холостяка-14" состоялась первая Церемония роз. Цымбалюк попрощался со многими девушками.
Кто не получил розу и покинул проект, рассказывает РБК-Украина.
Первой из реалити ушла Наталья из ГСЧС. Она решила покинуть проект добровольно. Но Тарас все равно подарил ей символическую розу.
Тарас позвал к себе первой художницу Анастасию. Он сказал, что верит в то, что она будет счастливой. Но без розы. Девушка плакала на пост-съемках.
Также он не дал розу кондитеру Катеринке. Путь к его сердцу, отметил Цымбалюк, идет не через желудок.
Третьей розу не получила Виточка, амбассадорка украинских традиций. "Холостяк" сказал, что история ее борьбы с раком вдохновляет. Но его сердце почувствовало, что он должен с ней попрощаться.
"Я не расстроена, просто немного растеряна... Нет так нет, просто иду дальше без Тараса Цымбалюка, значит так надо", - сказала Виточка.
Также розу не получила Таня - руководитель отдела SMM. А еще Тарас не дал цветок блогеру Анне, которая привела на знакомство с Тарасом сестру-близняшку.
Цымбалюк попрощался и с дизайнером Кристиной. По словам актера, с другими девушками он почувствовал себя более комфортно.
Розу не получила и Дарья, которая работает личной помощницей и танцует. Несмотря на эффектное появление на шоу девушка не сумела заинтересовать "Холостяка".
Цымбалюк также попрощался с Татьяной. Фармацевт и специалист по закупкам не поразила Тараса подарком - таблеткой с "рецептом счастья". Не прошла дальше и Ира, которая появилась на знакомстве прямо на крыше лимузина.
Без роз остались София, Яна и Настя. Но покинут ли они проект - увидим на следующей неделе, ведь с ними Тарас уже назначил свидание.
