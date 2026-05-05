Первая в карьере победа на "тысячнике": Олейникова в Риме разгромила соседку по рейтингу

15:28 05.05.2026 Вт
2 мин
Пятая ракетка Украины успешно дебютировала на итальянских кортах
aimg Андрей Костенко
Александра Олейникова (фото: ФТУ)

Александра Олейникова первой из украинок провела поединок в основной сетке на престижном турнире категории WTA 1000 в итальянском Риме. 68-я ракетка мира соперничала с соседкой по рейтингу - хорваткой Петрой Марчинко (WTA 69).

Рим. WTA 1000. 1-ый круг

Александра Олейникова (Украина) - Петра Марчинко (Хорватия) - 6:1, 6:3

Вторая встреча на корте

Хорватка остается относительно малоизвестной для широкой публики, хотя прошлый сезон стал для нее определяющим. Выиграв один "челленджер" и четыре трофея ITF, она совершила мощный рывок в первую сотню. Несмотря на отсутствие феноменальных результатов в текущем сезоне, спортсменка уже успела подняться еще на 15 ступенек в рейтинге WTA.

Олейникова и Марчинко ранее встречались лишь раз - в прошлом году на турнире в Загребе. Тогда хорватка сумела выиграть на домашнем корте - 6:1, 1:6, 6:0.

Детали матча

В отчетной игре Александра не имела проблем с соперницей. В первой партии она сделали четыре брейка и позволила хорватке взять лишь один балл (интересно, что Марчинко получила его на подаче Олейниковой).

Второй сет сложился для украинки немного тяжелее. Соперница вела по его ходу - 1:0 и 2:1. Потребовалось приложить усилия, чтобы сначала сравнять счет (2:2, 3:3), а затем взять три гейма подряд. Теннисистки щедро раздавали друг другу свои подачи: Марчинко сделала два брейка в сете, Олейникова - три.

Матч длился 1 час и 14 минут.

Что дальше

Александра одержала свою пятую победу в карьере в основной сетке соревнований уровня Тура и первую - на турнирах WTA 1000.

В следующем круге Олейникова встретится с 18-й сеяной Кларой Таусон из Дании.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

