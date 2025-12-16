Превзошел Леброна и Коби: 18-летний юноша шокировал НБА уникальным рекордом (видео)

Рекордный поединок вундеркинда

В ночь с 15 на 16 декабря "Юта" играла с "Далласом" на своей площадке. Основное время поединка завершилось вничью (129:129), однако в овертайме сильнее оказались хозяева паркета - 140:133. Несмотря на поражение, встреча вошла в историю благодаря выступлению молодой звезды гостей.

18-летний Купер Флегг стал самым результативным игроком матча, набрав 42 очка. Этот результат позволил ему установить уникальное достижение. Флегг стал самым молодым баскетболистом в истории НБА, которому удалось преодолеть отметку в 40 очков за один матч. Он сделал это в возрасте 18 лет и 359 дней - за шесть дней до своего 19-летия.

Предыдущий рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который впервые набрал 40+ очков в возрасте 19 лет и 88 дней.

Кроме результативности, Флегг провел универсальный матч. За 42 минуты на паркете он также записал в актив 7 подборов, 6 результативных передач, 2 блок-шота и 1 перехват. Он реализовал 13 из 27 бросков с игры и 15 из 20 штрафных.

Что известно о Флегге

Уроженец Ньюпорта (штамм Мэн) считался одним из величайших талантов американского баскетбола еще на юношеском уровне.

Флегг был в составе сборной США U-17, которая выиграла чемпионат мира-2022, и попал в символическую сборную турнира.

В сезоне-2024/25 он набирал в среднем 19,2 очка, 7,5 подбора и 4,2 передачи в 37-матчевом дебютном сезоне за Университет Дьюка. Команда дошла до Финала четырех студенческого чемпионата США, а Купер был назван лучшим игроком года.

На драфте НБА-2025 "Даллас Маверикс" выбрал Флегга под первым номером. В своем дебютном сезоне в лиге 18-летний форвард в среднем набирает 18,4 очка, 6,3 подбора и 3,5 передачи за матч, стремительно подтверждая статус будущей суперзвезды НБА.