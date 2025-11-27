ua en ru
Павел Зибров едва не умер: что произошло с певцом

Четверг 27 ноября 2025 15:50
Павел Зибров (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Полина Иваненко

Певец Павел Зибров рассказал, как жена Марина фактически спасла ему жизнь. Несколько лет назад он едва не умер.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зибров рассказал в новом выпуске проекта Рамины Эсхакзай "30+".

Как жена Зиброва спасла его жизнь

"Марина меня с того света вытащила. Я должен был уже быть там", - признался певец.

Оказалось, что Зибров едва не умер, а врачи ничем не могли ему помочь.

"Три-четыре года назад. Она тогда подняла все, что только возможно. И мольфаров нашла известных, которые работали со мной, потому что традиционная (медицина) отказалась". - объяснил артист.

Зибров находился в больнице с высокой температурой (39-40 градусов). И врачи просто рядом с ним обсуждали его спасение. Они не знали, что делать.

"Я слышал: "Мы его теряем. Что мы потом скажем? Это же Зибров, он же пришел к нам здоровым... Он у нас пять дней лежит, а мы ничего не можем с ним сделать. Все хуже, мы его теряем". Она подняла и вернула на этот свет", - рассказал певец.

30 років шлюбу. Зібров показав, як сьогодні виглядає його дружина МаринаЗибров и его жена (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Что именно с ним тогда происходило и из-за какой болезни - Зибров не объяснил. Но в ноябре 2021 года избранница певца действительно говорила, что он на грани жизни и смерти.

"Павел болел очень тяжело, он был на кислороде, был в больнице, и был цитокиновый шторм. Это были очень тяжелые дни", - говорила жена Зиброва в одном из выпусков "Світського життя".

При этом семья артиста скрывала правду о его состоянии от фанов. Родные Зиброва не хотели, чтобы кто-то знал, что он в больнице.

