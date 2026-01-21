"Остров ГУР": в Киеве презентовали книгу об операциях украинской разведки

Презентация прошла в книжном магазине "Сенс" во вторник вечером, модерировал встречу писатель Андрей Кокотюха.

Во время дискуссии говорили не только о книге, но и о том, как принимались решения в сложные и критические моменты войны.

Максим Бутченко (фото: facebook.com/maxxbutchenko)

О чем книга

Как отмечается в описании книги, захватническая война России против Украины продолжается с 2014 года, а с началом полномасштабного вторжения в 2022 году особую роль играет украинская военная разведка.

В книге речь идет об операциях в тылу врага, получении критически важной информации, а также координации действий с ВСУ.

Автор ставит перед читателем вопрос о становлении и развитии украинской военной разведки и о том, какой она является "изнутри".

"Врага нельзя недооценивать": что говорили об образе России

Во время дискуссии модератор Андрей Кокотюха поднял вопрос о том, насколько в книге освещается тема врага и каков его образ. Он отметил, что противника нельзя недооценивать.

"Врага нельзя недооценивать. Надо знать, что он хитрый, коварный, многоликий. И ни в коем случае не ставить его ниже на землю", - отметил модератор.

Максим Бутченко в ответ сказал, что не ставил себе задачу сделать книгу пропагандистским продуктом или создавать аналог российской пропаганды.

Как прошла презентация книги "Остров ГУР. Тайны. Операции. Война" в Киеве (фото предоставлено пресс-службой)

"У меня не было задачи сделать пропагандистский продукт... У меня не было задачи каким-то образом сделать аналог российской пропаганды", - пояснил он.

В то же время автор подчеркнул, что пытался показать врага как сильного и системного противника, который, однако, допускает ошибки.

Также он добавил, что противник присутствует в книге "естественно", но не является самоцелью, поскольку в центре историй - украинские операции и решения.

"Враг присутствует, но он здесь не выпячен. Он не был для меня задачей", - отметил автор.

Подготовка книги - кропотливая работа стратегической коммуникации

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время презентации заявил, что подготовка материалов для книги была сложным процессом отбора информации, которую возможно сделать публичной.

"Это, на самом деле, большая кропотливая работа. Для нас, как для подразделения стратегической коммуникации", - сказал Юсов.

По его словам, книга стала успешным совместным проектом и содержит большое количество прямой речи и живых историй.

Андрей Юсов (фото предоставлено пресс-службой)

Аналитик добавил, что такие издания формируют современные украинские образы и помогают обществу держаться во время войны.

"Мы, вместе с читателями, создаем новые украинские образы, новые украинские легенды... которые помогают нам держаться, помогают побеждать", - заявил представитель ГУР.

Он также сообщил, что команда готовит англоязычную версию книги, которая должна представить миру Украину как государство, способное действовать асимметрично и эффективно.

Андрей Юсов (фото предоставлено пресс-службой)