Последняя командная гонка перед Олимпиадой-2026: как выступила Украина в биатлоне

Сборная Украины по биатлону завершила предолимпийские командные старты на этапе Кубка мира в Чехии. "Сине-желтые" продемонстрировали диаметрально противоположные результаты в одиночной и классической эстафетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат гонки.

Успех Мандзина и Городной в одиночном миксте

Украинскую команду в этой дисциплине представили Елена Городная и Виталий Мандзин. Для обоих спортсменов это выступление стало дебютным в синглмикстах текущего сезона.

Елена Городна продемонстрировала впечатляющую работу на огневых рубежах первого этапа, показав лучшую скорострельность среди всех участниц - 53.2 секунды.

Виталий Мандзин, приняв эстафету, смог временно поднять команду на вторую строчку после "чистой" стрельбы лежа.

На заключительных этапах украинцы сохранили позиции в верхней части протокола. Несмотря на использование 12 дополнительных патронов в течение гонки, украинский тандем финишировал шестым.

Однако впоследствии результат был пересмотрен: победителя гонки, сборную Германии, дисквалифицировали из-за нарушения Марлен Фихтнер правил обращения с оружием. В итоге Украина переместилась на пятую строчку.

Результаты синглмикста:

Финляндия (0+8) 34.59.8 минуты Франция (0+6) +11.3 Норвегия (0+8) +16.7 Швейцария (0+10) +35.7 Украина (0+12) +35.9 Чехия (1+13) +1:02.8

Провал в классической смешанной эстафете

Вторая гонка дня сложилась для украинской сборной значительно сложнее. На старт классического микста команда вышла в экспериментальном составе: Александра Меркушина, Юлия Джима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Уже на первом этапе Меркушина использовала пять дополнительных патронов, что отбросило Украину на 14-е место.

Опытная Юлия Джима благодаря безупречной стрельбе лежа и высокой скорости на "стойке" смогла стабилизировать отставание, однако подняться выше не удалось.

Мужская часть команды работала на грани вылета. Тарас Лесюк, который закрывал эстафету, ушел на штрафной круг после последней стрельбы.

Украинцам удалось избежать снятия с дистанции как колловых лишь благодаря тому, что соперников из Латвии сняли раньше. В итоге Украина заняла последнее 14-е место среди команд, завершивших гонку.

Результаты смешанной эстафеты:

Италия (0+10) 1:03:11.7 Франция (0+7) +24.7 Чехия (0+7) +57.2 США (0+7) +59.5 Швеция (0+8) +1:20.9 Норвегия (2+8) +1:41.1

...

14. Украина (1+11) +6:04.5

Что дальше

Шестой этап Кубка мира по биатлону завершится в воскресенье, 25 января, мужским и женским масстартами. От Украины участие в гонках примут Виталий Мандзин и Кристина Дмитренко.