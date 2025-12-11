Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте завершает год женская сборная Украины

Кто в топе мирового рейтинга

Лидером списка остается Испания, которая закрывает 2025 год на первой позиции.

Существенный прогресс продемонстрировала Германия, которой удалось подняться на две строчки после успешных матчей Лиги наций. В то же время больше всего потеряла Швеция, опустившись на две позиции.

Рейтинг женских сборных ФИФА, топ-10

(1). Испания (2). США (5). Германия (4). Англия (3). Швеция (7). Бразилия (6). Франция (8). Япония (10). КНДР (9). Канада

Результаты Украины

Украинская сборная сохранила предыдущую позицию - 34 место. Среди европейских команд "сине-желтые" - 23-е.

С момента публикации предыдущего рейтинга украинская команда провела четыре товарищеских матча:

победа над Словакией (2:1)

ничья с Румынией (1:1)

ничья с Шотландией (1:1)

победа над Австрией (3:2)

Кто рядом с Украиной в рейтинге

33. Сербия

34. Украина

35. Новая Зеландия

36. Вьетнам

Что дальше

Первые официальные встречи в новом сезоне сборная Украины проведет 3 и 7 марта в рамках отбора на чемпионат мира-2027.

Соперниками станут две топовые команды мира - Англия и Испания.