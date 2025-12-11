Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте завершает год женская сборная Украины

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный мировой рейтинг национальных женских команд. Сборная Украины сохранила предыдущую позицию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Лидером списка остается Испания, которая закрывает 2025 год на первой позиции.
Существенный прогресс продемонстрировала Германия, которой удалось подняться на две строчки после успешных матчей Лиги наций. В то же время больше всего потеряла Швеция, опустившись на две позиции.
Рейтинг женских сборных ФИФА, топ-10
Украинская сборная сохранила предыдущую позицию - 34 место. Среди европейских команд "сине-желтые" - 23-е.
С момента публикации предыдущего рейтинга украинская команда провела четыре товарищеских матча:
Кто рядом с Украиной в рейтинге
Первые официальные встречи в новом сезоне сборная Украины проведет 3 и 7 марта в рамках отбора на чемпионат мира-2027.
Соперниками станут две топовые команды мира - Англия и Испания.
