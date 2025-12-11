RU

Обновленный рейтинг ФИФА: на каком месте завершает год женская сборная Украины

Фото: Женская сборная Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала обновленный мировой рейтинг национальных женских команд. Сборная Украины сохранила предыдущую позицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Кто в топе мирового рейтинга

Лидером списка остается Испания, которая закрывает 2025 год на первой позиции.

Существенный прогресс продемонстрировала Германия, которой удалось подняться на две строчки после успешных матчей Лиги наций. В то же время больше всего потеряла Швеция, опустившись на две позиции.

Рейтинг женских сборных ФИФА, топ-10

  1. (1). Испания
  2. (2). США
  3. (5). Германия
  4. (4). Англия
  5. (3). Швеция
  6. (7). Бразилия
  7. (6). Франция
  8. (8). Япония
  9. (10). КНДР
  10. (9). Канада

Результаты Украины

Украинская сборная сохранила предыдущую позицию - 34 место. Среди европейских команд "сине-желтые" - 23-е.

С момента публикации предыдущего рейтинга украинская команда провела четыре товарищеских матча:

  • победа над Словакией (2:1)
  • ничья с Румынией (1:1)
  • ничья с Шотландией (1:1)
  • победа над Австрией (3:2)

Кто рядом с Украиной в рейтинге

  • 33. Сербия
  • 34. Украина
  • 35. Новая Зеландия
  • 36. Вьетнам

Что дальше

Первые официальные встречи в новом сезоне сборная Украины проведет 3 и 7 марта в рамках отбора на чемпионат мира-2027.

Соперниками станут две топовые команды мира - Англия и Испания.

