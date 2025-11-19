RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Олейникова разгромила соперницу из Бурунди и оформила путевку в 1/4 финала WTA в Чили

Александра Олиникова (фото: )
Автор: Екатерина Урсатий

Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает победный ход на грунтовом турнире WTA 125 в Колине. Украинка уверенно одолела представительницу Бурунди Саду Нахиману.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олейникова не оставила шансов сопернице

Пятая сеяная соревнований завершила матч второго раунда за минимальное время. Украинка контролировала игру с первых розыгрышей и уже за 52 минуты оформила победу с односторонним счётом 6:0, 6:2.

Олейникова провела поединок максимально уверенно: выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и шесть раз брала подачу соперницы. Нахимана в ответ заработала лишь один брейк и трижды ошиблась на своей подаче.

Турнирный путь и история противостояний

Это была вторая встреча теннисисток, и в третий раз Нахимана не смогла навязать борьбу. Ранее украинка переигрывала соперницу в 2023 году на испанском турнире ITF W100.

Победа в Колине стала седьмой подряд для Олейниковой. Перед чилийскими стартами она завоевала титул категории WTA 125 в Тукумане, что позволило ей подойти к новому турниру в отличной форме.

В первом же круге в Колине украинка без особого сопротивления прошла американку Элизабет Мандлик.

Кто будет следующей соперницей

В четвертьфинале Олейникова сыграет с победительницей дуэли между венгеркой Панной Удварди (WTA 108) и словенкой Полоной Герцог (WTA 864).

Украинка продолжает борьбу за второй подряд титул в турнирах этой серии.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТеннис