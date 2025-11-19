Олейникова разгромила соперницу из Бурунди и оформила путевку в 1/4 финала WTA в Чили

Олейникова не оставила шансов сопернице

Пятая сеяная соревнований завершила матч второго раунда за минимальное время. Украинка контролировала игру с первых розыгрышей и уже за 52 минуты оформила победу с односторонним счётом 6:0, 6:2.

Олейникова провела поединок максимально уверенно: выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и шесть раз брала подачу соперницы. Нахимана в ответ заработала лишь один брейк и трижды ошиблась на своей подаче.

Турнирный путь и история противостояний

Это была вторая встреча теннисисток, и в третий раз Нахимана не смогла навязать борьбу. Ранее украинка переигрывала соперницу в 2023 году на испанском турнире ITF W100.

Победа в Колине стала седьмой подряд для Олейниковой. Перед чилийскими стартами она завоевала титул категории WTA 125 в Тукумане, что позволило ей подойти к новому турниру в отличной форме.

В первом же круге в Колине украинка без особого сопротивления прошла американку Элизабет Мандлик.

Кто будет следующей соперницей

В четвертьфинале Олейникова сыграет с победительницей дуэли между венгеркой Панной Удварди (WTA 108) и словенкой Полоной Герцог (WTA 864).

Украинка продолжает борьбу за второй подряд титул в турнирах этой серии.