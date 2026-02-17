Олимпиада-2026. Выступления украинцев и медальные финалы: полное расписание 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх состоится 11-й день соревнований. Украинская сборная будет представлена одним из самых масштабных составов с начала турнира - на старт выйдут 14 атлетов.
Полное расписание главных событий дня, стартов отечественных атлетов и телетрансляций - подскажет РБК-Украина.
Несмотря на значительное количество участников, борьба за награды и выход в следующие стадии для "сине-желтых" развернется только в трех видах спорта.
Наибольшая концентрация наших спортсменов будет наблюдаться в лыжной акробатике, где запланирован массовый выход в квалификационных раундах.
Также болельщики увидят украинских мастеров в биатлонной эстафете и лыжном двоеборье.
День начнется с выходов на трамплин в лыжном двоеборье.
Дмитрий Мазурчук и Александр Шумбарец попытаются навязать борьбу опытным соперникам сначала в прыжках, а затем и в лыжной гонке.
Во фристайле (лыжная акробатика) Украина выставляет мощный десант из восьми человек.
Женскую команду представят четыре дебютантки Олимпиады: Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Ангелина Брыкина и Нелли Попович.
У мужчин за выход в финал будут соревноваться как новички Ян Гаврюк и Максим Кузнецов, так и опытные Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк.
Завершающим аккордом дня станет мужская эстафета в биатлоне. Тренерский штаб определил следующий порядок этапов:
Прямые эфиры с главных спортивных арен Олимпиады-2026 в Украине обеспечивает "Суспільне Спорт".
Трансляции доступны на сайте вещателя, одноименном телеканале, а также на местных телеканалах "Суспільного".
