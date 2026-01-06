Олимпиада-2026: сколько лицензий и в каких видах спорта имеет Украина за месяц до старта Игр

Все украинские лицензии

По состоянию на сейчас украинские спортсмены уже получили 20 олимпийских лицензий в пяти видах спорта.

Лицензии отечественных спортсменов на Олимпиаду-2026:

Биатлон - 10

Лыжные гонки - 5

Горнолыжный спорт - 2

Шорт-трек - 2

Фигурное катание - 1

Между тем, олимпийская квалификация продлится до 18 января. Поэтому украинские спортсмены имеют шанс пополнить лицензионную копилку.

Как было раньше

На прошлых зимних Играх-2022 в Пекине Украина имела 46 лицензий. Наибольшее представительство было в биатлоне (11 спортсменов) и лыжных гонках (7). В санном спорте и фигурном катании на Играх выступали по шесть атлетов.

Исторический максимум украинской команды на зимних Играх зафиксирован в 2002 году - тогда поехали 68 спортсменов. В то же время, в 1994-м и 2018-м сборная имела менее 40 участников.

Медали Украины на зимних Играх

В Пекине-2022 сборная Украины завоевала одну медаль. Серебряную награду в лыжной акробатике завоевал Александр Абраменко.

Всего, начиная с 1994 года, когда украинцы дебютировали на "белых Играх" собственной командой, в активе отечественных спортсменов - 9 наград (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые).

Больше всего медалей "сине-желтые" получили в биатлоне (5), также по два раза поднимались на пьедестал в фигурном катании и фристайле.

Олимпиада-2026: что известно

Игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будет четвертая Олимпиада, которую будет принимать Италия.

Всего будет разыграно 116 комплектов наград - на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта - ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы некоторых других дисциплин.

Ожидается, что участие в Олимпиаде примут более 3 500 спортсменов, которые будут соревноваться в 16-ти видах спорта.