Олимпиада 2026: расписание финалов последнего дня и когда церемония закрытия

В воскресенье, 22 февраля, на зимних Олимпийских играх в Италии состоится заключительный соревновательный день. Болельщики узнают имена последних чемпионов, после чего турнир официально завершится торжественной церемонией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную программу Игр.
Главным событием дня без преувеличения станет финал мужского хоккейного турнира. В решающем противостоянии за "золото" сойдутся извечные соперники - Канада и США. Ожидается, что участие звезд НХЛ сделает этот матч самым зрелищным завершением Олимпиады.
Также болельщиков ждет изнурительный женский марафон в лыжных гонках. Дистанцию в 50 км классическим стилем участницы будут преодолевать без одной из фавориток - шведка Фрида Карлссон снялась со старта.
Представителей Украины в последний день соревнований на стартах не будет. Наши атлеты уже завершили свои выступления на итальянских аренах, поэтому сегодня внимание украинских болельщиков будет сосредоточено исключительно на противостояниях мировых лидеров.
Сегодня олимпийские награды разыграют в пяти видах спорта: лыжных гонках, бобслее, хоккее, керлинге и фристайле.
Полное расписание финалов 22 февраля:
Точку в Олимпиаде-2026 поставит грандиозная церемония закрытия. Она начнется в 21:30 по киевскому времени. Организаторы обещают яркое шоу, во время которого олимпийскую эстафету передадут следующим хозяевам зимних Игр - французским Альпам (ОИ-2030).
Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".
В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:
Церемонию закрытия Олимпиады покажет телеканал "Перший".
Ранее мы сообщали, что в Украине не будут транслировать церемонию Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.