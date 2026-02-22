Олимпиада 2026: расписание финалов последнего дня и когда церемония закрытия

Хоккейный суперфинал и лыжный марафон

Главным событием дня без преувеличения станет финал мужского хоккейного турнира. В решающем противостоянии за "золото" сойдутся извечные соперники - Канада и США. Ожидается, что участие звезд НХЛ сделает этот матч самым зрелищным завершением Олимпиады.

Также болельщиков ждет изнурительный женский марафон в лыжных гонках. Дистанцию в 50 км классическим стилем участницы будут преодолевать без одной из фавориток - шведка Фрида Карлссон снялась со старта.

Украина на финише Игр

Представителей Украины в последний день соревнований на стартах не будет. Наши атлеты уже завершили свои выступления на итальянских аренах, поэтому сегодня внимание украинских болельщиков будет сосредоточено исключительно на противостояниях мировых лидеров.

Сегодня олимпийские награды разыграют в пяти видах спорта: лыжных гонках, бобслее, хоккее, керлинге и фристайле.

Полное расписание финалов 22 февраля:

11:00. Лыжные гонки: женский масстарт на 50 км (классический стиль)

11:00 / 13:15 - Бобслей: мужские четверки (решающие заезды)

11:40. Фристайл: финал в женском хафпайпе

12:05. Керлинг: женский финал (Швейцария - Швеция)

15:10 - Хоккей: мужской финал (Канада - США)

Церемония закрытия

Точку в Олимпиаде-2026 поставит грандиозная церемония закрытия. Она начнется в 21:30 по киевскому времени. Организаторы обещают яркое шоу, во время которого олимпийскую эстафету передадут следующим хозяевам зимних Игр - французским Альпам (ОИ-2030).

Где смотреть трансляции

Официальным транслятором Игр-2026 в Украине является "Суспільне мовлення".

В свободном доступе прямые эфиры можно будет посмотреть:

на телеканале "Суспільне Спорт"

на региональных каналах "Суспільного" ("Суспільне Київ", Львов, Харьков и другие)

на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт" (отдельные трансляции)

Церемонию закрытия Олимпиады покажет телеканал "Перший".